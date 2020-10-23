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Aston Villa - Leeds United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Aston Villa sahasında Leeds United'ı konuk ediyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Ligin namağlup takımı Aston Villa ile Leeds United arasında oynanacak maçın detayları da araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Leeds United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Premier Lig izle...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 17:54
Aston Villa - Leeds United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Lig'e sürpriz başlangıç yapan ekiplerden biri olan Aston Villa ile Leeds United karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde arama motorlarında maç detayları araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Leeds United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

ASTON VILLA - LEEDS UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Leeds United maçı 23 Ekim Cuma günü saat 22:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Ligin en formda ekiplerinden biri olan Aston Villa, İngiltere Premier Lig'de çıktığı 4 maçta da sahadan galibiyet ile ayrılmayı başardı. Ligin yeni ekibi Leeds United ise beş maçta iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı.

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