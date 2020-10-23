Aston Villa - Leeds United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Lig'e sürpriz başlangıç yapan ekiplerden biri olan Aston Villa ile Leeds United karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele öncesinde arama motorlarında maç detayları araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Leeds United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

ASTON VILLA - LEEDS UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Leeds United maçı 23 Ekim Cuma günü saat 22:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Ligin en formda ekiplerinden biri olan Aston Villa, İngiltere Premier Lig'de çıktığı 4 maçta da sahadan galibiyet ile ayrılmayı başardı. Ligin yeni ekibi Leeds United ise beş maçta iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı.