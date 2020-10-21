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emekliye ayrılan 'i kadrosuna ekledi

1 yıl önce emekliye ayrıldığını duyuran Çek kaleci , futbola döndü. 38 yaşındaki tecrübeli eldiven, 'nin 25 kişilik kadrosunda yer aldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 11:08
Chelsea emekliye ayrılan Petr Cech'i Premier Lig kadrosuna ekledi

İngiltere 'de 'in 'i lig kadrosuna eklememesinin ardından bir büyük sürpriz de 'de yaşandı. Maviler, 1 yıl önce emekli olduğunu açıklayan ve teknik ekibe dahil olan Çek kaleci 'in adını, 25 kişilik lig maçları kadrosuna ekledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli kalecinin listeye eklenmesindeki sebebin corona virüsü salgını nedeniyle kadroyu olası bir vaka artışı durumunda geniş tutmak olduğu ifade edildi. Petr Cech, Chelsea kadrosundaki 4. kaleci konumunda...

İşte Chelsea'nin Premier Lig kadrosu:

Kaleci: Kepa Arrizabalaga, Willy Caballero, Petr Cech, Edouard Mendy

Defans: Marcos Alonso, Andreas Christensen, Antonio Rüdiger, , Fikayo Tomori, Kurt Zouma, Reece James, Ben Chilwell, Cesar Azpilicueta, Emerson Palmieri

Orta saha: Jorginho, N'Golo Kante, Mateo Kovacic, Mason Mount, Billy Gilmour

Forvet: Tammy Abraham, Christian Pulisic, Timo Werner, , Callum Hudson-Odoi, Hakim Ziyech, Kai Havertz


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