Chelsea emekliye ayrılan Petr Cech'i Premier Lig kadrosuna ekledi

İngiltere Premier Lig'de Arsenal'in Mesut Özil'i lig kadrosuna eklememesinin ardından bir büyük sürpriz de Chelsea'de yaşandı. Maviler, 1 yıl önce emekli olduğunu açıklayan ve teknik ekibe dahil olan Çek kaleci Petr Cech'in adını, 25 kişilik lig maçları kadrosuna ekledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli kalecinin listeye eklenmesindeki sebebin corona virüsü salgını nedeniyle kadroyu olası bir vaka artışı durumunda geniş tutmak olduğu ifade edildi. Petr Cech, Chelsea kadrosundaki 4. kaleci konumunda...

İşte Chelsea'nin Premier Lig kadrosu:

Kaleci: Kepa Arrizabalaga, Willy Caballero, Petr Cech, Edouard Mendy

Defans: Marcos Alonso, Andreas Christensen, Antonio Rüdiger, Thiago Silva, Fikayo Tomori, Kurt Zouma, Reece James, Ben Chilwell, Cesar Azpilicueta, Emerson Palmieri

Orta saha: Jorginho, N'Golo Kante, Mateo Kovacic, Mason Mount, Billy Gilmour

Forvet: Tammy Abraham, Christian Pulisic, Timo Werner, Olivier Giroud, Callum Hudson-Odoi, Hakim Ziyech, Kai Havertz



