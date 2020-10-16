Haberler İngiltere Premier Lig Arjantinli yıldız Pablo Zabaleta yeşil sahalara veda etti

Arjantinli yıldız veda etti

Son olarak İngiltere ekiplerinden 'da forma giyen Arjantinli yıldız oyuncu , resmen veda etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2020 Cuma 18:11
Arjantinli yıldız Pablo Zabaleta yeşil sahalara veda etti

ile sözleşmesi haziranda sona eren , futbolu bıraktı.

35 yaşındaki savunma oyuncusu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 18 yıllık aktif kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Futbola ülkesinin takımında başlayan ve daha sonra Espanyol'a transfer olan Zabaleta, 2008-2017 yılları arasında forma giydiği ile 2 kez şampiyonluğu yaşadı.

Son 3 sezonu West Ham United'da geçiren Zabaleta, kariyeri boyunca 515 maça çıktı ve 14 gol attı.

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