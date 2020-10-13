Haberler İngiltere Premier Lig Premier Lig Büyük Resim Projesi'ni tartışıyor

'ni tartışıyor

'de ve 'ın öncülük ettiği "" tartışılıyor. Projeye göre, ligin 20 takımdan 18 takıma düşürülmesi planlanıyor. İngiltere kulüpleri projeyi tartışmak için 'de çevrimiçi konferans düzenleyecek.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 14:53 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 16:14
Premier Lig Büyük Resim Projesi'ni tartışıyor

İngiliz futbolu 'i 18 takıma düşürmeyi tartışıyor. ve 'ın önderlik ettiği "", dünya futbolunun en popüler liginde takım sayısını azaltmayı öneriyor. gazetesinin projenin maddelerini yayınlamasının ardından 'de tartışmalar başladı. Projeye göre; 'in 2022-2022 sezonunda 20 takımdan 18 takıma düşürülmesi planlanıyor.

Pandemi nedeniyle ekonomik zorluklar yaşayan alt lig kulüplerine 250 milyon poundluk yardım paketini içeren projenin tepki gören yanı ise özel oy hakları.

Telegraph'ın haberine göre; Premier Lig'deki 6 büyük kulüp ve en uzun süredir ligde yer alan diğer 3 kulübe, ligin geleceğini belirleyecek karar için ayrıcalık hakkı tanınacak. Ancak bu detay, kulüpler arasında makasın açılarak rekabet seviyesini azaltabileceği nedeniyle endişe yarattı.

İngiltere Ligleri Başkanı Rick Parry, projenin uzun vadede dezavantajlar yaratacağı görüşünde. Parry, "Bu plana katılmıyorum. Bu öneriyi bir bütün olarak değerlendirmelisiniz. İlk bakışta İngiliz futbolundaki 72 kulüp için pandeminin ardından önemli getiriler sağlacak maddeler var. Birçok yardım planı var. Ancak sürdürülebilir bir yapı yok. Böyle fikirlerin olduğunu görmek güzel. Ama kulüplerimize uzun vadeli umut sağlamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Premier Lig kulüpleri, "Büyük Resim Projesi" hakkındaki ilk fikir alışverişini 'de video konferans aracılığıyla yapacak.

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