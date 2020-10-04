Leicester City - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Milli futbolcularımız Cengiz Ünder ile Çağlar Söyüncü'nin formasını giydiği Leicester City, West Ham United ile karşılaşacak. Türk futbolseverlerin yoğun ilgisi bulunan müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Leicester City - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

LEICESTER CITY - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

King Power Stadyumu'nda oynanacak olan Leicester City - West Ham United maçı 4 Ekim Pazar günü saat 14:00'da S Sport'dan canlı yayınlanacak.

LEICESTER CITY - WEST HAM UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leicester City: Schmeichel, Castagne, Evans, Soyuncu, Justin, Ayoze, Tielemans, Mendy, Maddison, Barnes, Vardy

West Ham: Fabianski, Johnson, Balbuena, Ogbonna, Cresswell, Masuaku, Bowen, Soucek, Rice, Fornals, Antonio