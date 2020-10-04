Haberler İngiltere Premier Lig Leicester City - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 4. haftasında sahasında 'ı konuk ediyor. ve 'nün formasını giydiği Leicester City'de hedef mutlak galibiyet. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseveler tarafından merak ediliyor. Peki, Leicester City - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 10:32 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 10:33
Leicester City - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de heyecan devam ediyor. Milli futbolcularımız ile 'nin formasını giydiği , ile karşılaşacak. Türk futbolseverlerin yoğun ilgisi bulunan müsabaka öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Leicester City - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

LEICESTER CITY - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

King Power Stadyumu'nda oynanacak olan Leicester City - West Ham United maçı 4 Ekim Pazar günü saat 14:00'da S Sport'dan canlı yayınlanacak.

LEICESTER CITY - WEST HAM UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leicester City: Schmeichel, Castagne, Evans, Soyuncu, Justin, Ayoze, Tielemans, Mendy, Maddison, Barnes, Vardy

West Ham: Fabianski, Johnson, Balbuena, Ogbonna, Cresswell, Masuaku, Bowen, Soucek, Rice, Fornals, Antonio

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