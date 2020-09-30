Son dakika: Tottenham - Chelsea maçına damga vuran olay! Eric Dier maçın ortasında tuvalete gitti ve Mourinho...

Tottenham'ın İngiliz futbolcusu Eric Dier, Chelsea maçında tuvalet ihtiyacını gidermek için hızlıca sahayı terk etti. Bu duruma çok sinirlenen Mourinho, Chelsea'nin tehlikeli pozisyonunun ardından çılgına döndü ve tuvalete koşarak Eric Dier'ı sahaya geri döndürdü.

Maçtan sonra açıklamalarda bulunana Eric Dier, "Tuvalete gidince Mourinho arkamdan kovaladı ama yapabileceğim bir şey yoktu. Belki de 48 saat içinde 2. maçıma çıkmam, tuvalet ihtiyacıma neden oldu. Ben sahadan ayrıldığımda gol yemediğimiz için şanslıyız." ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho ise sıkışık maç takvimine isyan ederek "48 saat içinde yeni maça çıkılması yasaklanmalı 2 günden az bir sürede yeni bir maça çıkılmaması lazım" diye konuştu.