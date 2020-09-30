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Son dakika: Tottenham - maçına damga vuran olay! maçın ortasında tuvalete gitti ve Mourinho...

Tottenham ile , 'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi penaltı atışları sonucu kazanan Tottenham son 16 turuna yükseldi. Müsabakanın 76. dakikasında sahalarda ender görülecek bir olay yaşandı. Tottenham forması giyen , maçın 76. dakikasında oyun devam ederken koşa koşa tuvalete gitti. Bir süre oyuncusundan haber alamayan Jose Morinho arkasından giderek Dier'ı sahaya geri döndürdü.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 09:15
Son dakika: Tottenham - Chelsea maçına damga vuran olay! Eric Dier maçın ortasında tuvalete gitti ve Mourinho...

Tottenham'ın İngiliz futbolcusu , maçında tuvalet ihtiyacını gidermek için hızlıca sahayı terk etti. Bu duruma çok sinirlenen Mourinho, Chelsea'nin tehlikeli pozisyonunun ardından çılgına döndü ve tuvalete koşarak Eric Dier'ı sahaya geri döndürdü.

Maçtan sonra açıklamalarda bulunana Eric Dier, "Tuvalete gidince Mourinho arkamdan kovaladı ama yapabileceğim bir şey yoktu. Belki de içinde 2. maçıma çıkmam, tuvalet ihtiyacıma neden oldu. Ben sahadan ayrıldığımda gol yemediğimiz için şanslıyız." ifadelerini kullandı.

ise sıkışık maç takvimine isyan ederek "48 saat içinde yeni maça çıkılması yasaklanmalı 2 günden az bir sürede yeni bir maça çıkılmaması lazım" diye konuştu.

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