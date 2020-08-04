Premier Lig'e yükselen üçüncü takım Fulham oldu!

Normal süresi 0-0 biten maçta Fulham'a zaferi getiren golleri 105 ve 117. dakikalarda sol bek Joe Bryan attı. Bu sezon 40 şutta 1 gol atan Bryan, bu maçtaki 2 şutunda da gol buldu. Brentford'un tek golünü 120. dakikada Henrik Dalsgaard attı.



Fulham, böylece 1 senelik aranın ardından tekrar Premier Lig'e yükselmiş oldu. Brentford ise üst üste 9. kez ile en çok playoff kaybeden takım oldu.



Bu sezon daha önce Leeds United ve West Bromwich Albion, Premier Lig bileti alan ilk iki takımdı.



Premier Lig'den düşen takımlar ise Watford, Norwich ve Bournemouth oldu.