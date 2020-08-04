Premier Lig'e yükselen üçüncü takım Fulham oldu!
İngiltere Championship'ten Premier Lig'e çıkmak için play-off final mücadelesine çıkan Brentford ve Fulham arasında oynanan maçta gülen taraf Fulham oldu. Normal süresi 0-0 biten maçın uzatma bölümünde üst üste goller bulan ve rakibini 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Premier Lig'e yükselen 3. takım oldu.
Normal süresi 0-0 biten maçta Fulham'a zaferi getiren golleri 105 ve 117. dakikalarda sol bek Joe Bryan attı. Bu sezon 40 şutta 1 gol atan Bryan, bu maçtaki 2 şutunda da gol buldu. Brentford'un tek golünü 120. dakikada Henrik Dalsgaard attı.
Fulham, böylece 1 senelik aranın ardından tekrar Premier Lig'e yükselmiş oldu. Brentford ise üst üste 9. kez ile en çok playoff kaybeden takım oldu.
Bu sezon daha önce Leeds United ve West Bromwich Albion, Premier Lig bileti alan ilk iki takımdı.
Premier Lig'den düşen takımlar ise Watford, Norwich ve Bournemouth oldu.
- 04.08.2020
- Güncelleme: 05.08.2020 00:44
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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