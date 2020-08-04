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04 Ağustos 2020, Salı
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'e yükselen üçüncü takım oldu!

Premier Lig'e yükselen üçüncü takım Fulham oldu!

'ten 'e çıkmak için play-off final mücadelesine çıkan ve arasında oynanan maçta gülen taraf Fulham oldu. Normal süresi 0-0 biten maçın uzatma bölümünde üst üste goller bulan ve rakibini 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Premier Lig'e yükselen 3. takım oldu.

Normal süresi 0-0 biten maçta 'a zaferi getiren golleri 105 ve 117. dakikalarda sol bek Joe Bryan attı. Bu sezon 40 şutta 1 gol atan Bryan, bu maçtaki 2 şutunda da gol buldu. 'un tek golünü 120. dakikada Henrik Dalsgaard attı.

Fulham, böylece 1 senelik aranın ardından tekrar 'e yükselmiş oldu. Brentford ise üst üste 9. kez ile en çok playoff kaybeden takım oldu.

Bu sezon daha önce Leeds United ve West Bromwich Albion, Premier Lig bileti alan ilk iki takımdı.

Premier Lig'den düşen takımlar ise Watford, Norwich ve Bournemouth oldu.

  1. 04.08.2020
  2. Güncelleme: 05.08.2020 00:44
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