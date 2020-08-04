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04 Ağustos 2020, Salı
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'de!

Ferran Torres Manchester City'de!

ekiplerinden , 'da forma giyen 20 yaşındaki kanat oyuncusu 'i kadrosuna kattı. Manchester ekibi, İspanyol futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki İspanyol futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

'ye transfer olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Torres, "Manchester City dünya futbolunda en çok hücum yapan takımlardan biri. Her futbolcu bu tarz takımlara katılmak ister. Son 10 yılda çok sayıda kupa kazandılar ve umarım ben de bu başarıyı sürdürmede rol oynayabilirim." ifadelerini kullandı.

İngiliz basını, Manchester City'nin Torres için 'ya 23 milyon euro bonservis bedeli ödediğini yazdı.

, Valenica'da geçen sezon tüm kulvarlarda 44 maça çıkıp 6 gol kaydetti.

  1. 04.08.2020
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