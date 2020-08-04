İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Valencia'da forma giyen 20 yaşındaki kanat oyuncusu Ferran Torres'i kadrosuna kattı. Manchester ekibi, İspanyol futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Manchester City'ye transfer olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Torres, "Manchester City dünya futbolunda en çok hücum yapan takımlardan biri. Her futbolcu bu tarz takımlara katılmak ister. Son 10 yılda çok sayıda kupa kazandılar ve umarım ben de bu başarıyı sürdürmede rol oynayabilirim." ifadelerini kullandı.
İngiliz basını, Manchester City'nin Torres için Valencia'ya 23 milyon euro bonservis bedeli ödediğini yazdı.
Ferran Torres, Valenica'da geçen sezon tüm kulvarlarda 44 maça çıkıp 6 gol kaydetti.
- 04.08.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ferran Torres Manchester City'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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