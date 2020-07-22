İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Liverpool, evinde Chelsea'yi ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Liverpool-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Liverpool ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Liverpool'da Joel Matip ve Jorden Henderson Chelsea karşısında oynayamayacak. Chelsea'de ise Fikayo Tomori, Billy Gilmour ve N'Golo Kanté oynayamayacak.
LIVERPOOL-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Liverpool-Chelsea maçı bu akşam saat 22:15'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.
- 22.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Liverpool-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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