Manchester United-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester United, sahasında Southampton'ı konuk ediyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester United-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde Manchester United ile Southampton karşı karşıya geliyor. Manchester United'da maç öncesi Axel Tuanzebe ve Phil Jones'un sakatlığı bulunuyor. Southampton'da ise Sofiane Boufal, Jannik Vestergaard, Yan Valery ve Moussa Djenepo bu akşam oynayamayacak.
MANCHESTER UNITED-SOUTHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Manchester United-Southampton maçı bu akşam saat 22:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.
- 13.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Manchester United-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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