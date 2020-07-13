Manchester United-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United-Southampton maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester United-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 35. haftasında , sahasında 'ı konuk ediyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester United-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Manchester United'da maç öncesi Axel Tuanzebe ve Phil Jones'un sakatlığı bulunuyor. Southampton'da ise Sofiane Boufal, Jannik Vestergaard, Yan Valery ve Moussa Djenepo bu akşam oynayamayacak.

MANCHESTER UNITED-SOUTHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester United-Southampton maçı bu akşam saat 22:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

  1. 13.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manchester United-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA