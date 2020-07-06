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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Tottenham Hotspur-Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında , evinde 'u konuk ediyor. Futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Tottenham Hotspur-Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Premier Lig'in 33. maç haftasında Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Sezonun hayal kırıklığı yaratan takımlarından olan Tottenham, 45 puanla 10. sırada yer alıyor. Bir diğer hayal kırıklığı yaşatan ekip Everton ise 44 puanla 11. sırada yer alıyor. İki takımın da ligde iddiası kalmadı. Tottenham, Sheffield United aldığı mağlubiyetle taraftarını yine üzdü.

-EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Tottenham Hotspur-Everton maçı bu akşam 22:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

  1. 06.07.2020
  2. Güncelleme: 06.07.2020 16:12
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