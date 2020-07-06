Tottenham Hotspur-Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Tottenham Hotspur, evinde Everton'u konuk ediyor. Futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Tottenham Hotspur-Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Premier Lig'in 33. maç haftasında Tottenham ile Everton karşı karşıya gelecek. Sezonun hayal kırıklığı yaratan takımlarından olan Tottenham, 45 puanla 10. sırada yer alıyor. Bir diğer hayal kırıklığı yaşatan ekip Everton ise 44 puanla 11. sırada yer alıyor. İki takımın da ligde iddiası kalmadı. Tottenham, Sheffield United aldığı mağlubiyetle taraftarını yine üzdü.
TOTTENHAM HOTSPUR-EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Tottenham Hotspur-Everton maçı bu akşam 22:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.
- 06.07.2020
- Güncelleme: 06.07.2020 16:12
- Heidenheim-Werder Bremen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- F.Bahçe'de yaprak dökümü! Datome'den sonra sıra Vesely'de...
- Tottenham Hotspur-Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başkan sessizliğini bozdu! Messi ayrılıyor mu?
- Anadolu Efes Rodrigue Beaubois ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı!
- Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 2. Mert Hakan vakası! Resmi teklif...
- Fatih Terim Mustafa Cengiz zirvesinden flaş karar! Arda Turan...
- Tepkiler dinmek bilmedi! "Emre Belözoğlu'nun görevine son verilmeli"
- İşte Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri
- Fenerbahçe teknik direktör olmadan 9 puanı nasıl aldı? İşin sırrı...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Tottenham Hotspur-Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.