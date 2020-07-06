Tottenham Hotspur-Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Premier Lig'in 33. maç haftasında Tottenham ile Everton karşı karşıya gelecek. Sezonun hayal kırıklığı yaratan takımlarından olan Tottenham, 45 puanla 10. sırada yer alıyor. Bir diğer hayal kırıklığı yaşatan ekip Everton ise 44 puanla 11. sırada yer alıyor. İki takımın da ligde iddiası kalmadı. Tottenham, Sheffield United aldığı mağlubiyetle taraftarını yine üzdü.

TOTTENHAM HOTSPUR-EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Tottenham Hotspur-Everton maçı bu akşam 22:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.