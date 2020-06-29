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29 Haziran 2020, Pazartesi
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'de şoku! İsmi gizli tutuluyor

İngiltere Premier Lig'de corona virüsü şoku! İsmi gizli tutuluyor

'un şampiyonluğunu ilan ettiği 'de tarihleri arasında uygulanan toplam 2 bin 250 testinden biri pozitif çıktı. Virüse yakalanan kişinin ismi, prosedürler gereği gizli tutuluyor.

'de geçen hafta yapılan yeni tip (Covid-19) testlerinden biri pozitif çıktı.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, tarihlerinde uygulanan 2 bin 250 testten birinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Testi pozitif çıkan futbolcu ya da kulüp yetkilisi 7 gün karantinada kalırken, protokoller gereği ismi açıklanmıyor.

  1. 29.06.2020
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