İngiltere Premier Lig'de corona virüsü şoku! İsmi gizli tutuluyor
Liverpool'un şampiyonluğunu ilan ettiği İngiltere Premier Lig'de 22-28 Haziran tarihleri arasında uygulanan toplam 2 bin 250 corona virüsü testinden biri pozitif çıktı. Virüse yakalanan kişinin ismi, prosedürler gereği gizli tutuluyor.
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinden biri pozitif çıktı.
Premier Lig'den yapılan açıklamada, 22-28 Haziran tarihlerinde uygulanan 2 bin 250 testten birinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Testi pozitif çıkan futbolcu ya da kulüp yetkilisi 7 gün karantinada kalırken, protokoller gereği ismi açıklanmıyor.
- 29.06.2020
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