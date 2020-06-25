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25 Haziran 2020, Perşembe
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3 oyuncusuyla yolların ayrılacağını duyurdu!

West Ham United 3 oyuncusuyla yolların ayrılacağını duyurdu!

ekibi , sözleşmeleri 30 Haziran'da bitecek olan , ve ile yolların ayrılacağını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'de ayrılıklar başladı. Sezon sonuna gelinmesiyle, sözleşmesi bitecek olan isimlerle ilgili kararlar veriliyor. Son olarak , mukavelesi sona eren 3 isimle yolların ayrılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada; , ve 'in 30 Haziran itibarıyla serbest kalacağı bildirildi.

Bazı kulüpler, corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesi sonrası sözleşmesi ay sonunda bitecek olan futbolcularının kontratlarını bir süreliğine uzatıyordu ancak West Ham yönetiminden ayrılık kararı çıktı.


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  1. 25.06.2020
  2. Güncelleme: 25.06.2020 14:53
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