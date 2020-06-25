West Ham United 3 oyuncusuyla yolların ayrılacağını duyurdu!

İngiltere Premier Lig'de ayrılıklar başladı. Sezon sonuna gelinmesiyle, sözleşmesi bitecek olan isimlerle ilgili kararlar veriliyor. Son olarak West Ham United, mukavelesi sona eren 3 isimle yolların ayrılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada; Pablo Zabaleta, Jeremy Ngakia ve Carlos Sanchez'in 30 Haziran itibarıyla serbest kalacağı bildirildi.

Bazı kulüpler, corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesi sonrası sözleşmesi ay sonunda bitecek olan futbolcularının kontratlarını bir süreliğine uzatıyordu ancak West Ham yönetiminden ayrılık kararı çıktı.



