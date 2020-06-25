West Ham United 3 oyuncusuyla yolların ayrılacağını duyurdu!
İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, sözleşmeleri 30 Haziran'da bitecek olan Pablo Zabaleta, Carlos Sanchez ve Jeremy Ngakia ile yolların ayrılacağını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig'de ayrılıklar başladı. Sezon sonuna gelinmesiyle, sözleşmesi bitecek olan isimlerle ilgili kararlar veriliyor. Son olarak West Ham United, mukavelesi sona eren 3 isimle yolların ayrılacağını açıkladı.
Yapılan açıklamada; Pablo Zabaleta, Jeremy Ngakia ve Carlos Sanchez'in 30 Haziran itibarıyla serbest kalacağı bildirildi.
Bazı kulüpler, corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesi sonrası sözleşmesi ay sonunda bitecek olan futbolcularının kontratlarını bir süreliğine uzatıyordu ancak West Ham yönetiminden ayrılık kararı çıktı.
- 25.06.2020
- Güncelleme: 25.06.2020 14:53
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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