Kaza geçiren Yassine Benzia'ya deri nakli yapıldı!
Mayıs ayı sonlarında buggy tarzı araçla kaza geçiren Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Yassine Benzia, sol elinde ciddi şekilde yaralanmıştı. Ameliyat olan Cezayirli futbolcuya deri nakli yapıldığı açıklandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Bir dönem Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Yassine Benzia, geçtiğimiz mayıs ayında buggy tarzı araçla kaza geçirmiş ve yıldız futbolcu sol elinden ciddi biçimde yaralanmıştı. Kaza sonrası operasyon geçiren Cezayirli oyuncuya deri nakli yapıldığı açıklandı.
Fransız ekibi Dijon'da forma giyen 25 yaşındaki orta sahanın, 2020 yılında yeniden forma giymesinin zor olduğu bildirildi.
Kariyerine Olympique Lyon'da başlayan Yassine Benzia, sırasıyla Lille, Fenerbahçe, Olympiakos ve Dijon'da top koşturdu.
- 25.06.2020
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