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25 Haziran 2020, Perşembe
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geçiren 'ya deri nakli yapıldı!

Kaza geçiren Yassine Benzia'ya deri nakli yapıldı!

Mayıs ayı sonlarında buggy tarzı araçla geçiren 'nin eski futbolcusu , sol elinde ciddi şekilde yaralanmıştı. Ameliyat olan Cezayirli futbolcuya deri nakli yapıldığı açıklandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Bir dönem 'de kiralık olarak forma giyen , geçtiğimiz mayıs ayında buggy tarzı araçla geçirmiş ve yıldız futbolcu sol elinden ciddi biçimde yaralanmıştı. Kaza sonrası operasyon geçiren Cezayirli oyuncuya deri nakli yapıldığı açıklandı.

Fransız ekibi Dijon'da forma giyen 25 yaşındaki orta sahanın, 2020 yılında yeniden forma giymesinin zor olduğu bildirildi.

Kariyerine Olympique Lyon'da başlayan Yassine Benzia, sırasıyla Lille, Fenerbahçe, Olympiakos ve Dijon'da top koşturdu.


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  1. 25.06.2020
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