Kaza geçiren Yassine Benzia'ya deri nakli yapıldı!

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Alman futbolcu Max Kruse'nin sarı-lacivertli takımla ayrılığına ilişkin birçok iddia ortaya atılmıştı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, tecrübeli oyuncu ve Galatasaray'la ilgili flaş bir gerçeği duyurdu. İşte o yazı...