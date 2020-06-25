Usta kalemden flaş Kruse açıklaması! "Galatasaray ucuz kurtulmuş"

Ben de kendisine, "Bekleyip takip edelim" dedim. Tabii bu arada aklıma Güiza ve Robin van Persie örnekleri geldi. Bilhassa Van Persie transferine çok karşı çıkmıştım. Van Persie takıma hiç katkı sağlamadan 16 milyon Euro'yu cebine indirip gitmişti. Sezon başladıktan 1 ay sonra Kruse'de hissedilir bir düşüş başladı. Ben de eleştirilerime başladım. Fiziki düşüş daha da artınca gazetemde şunu yazdım: "Nerede Bremen'deki Kruse, nerede Fenerbahçe'deki…"