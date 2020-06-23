Tottenham 2-0 West Ham United | MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE

Premier Lig'in 31. haftasında Tottenham Londra derbisinde West Ham'ı konuk etti. Tottenham Hotspur Stadium'da oynanan karşılaşmayı Tottanham 2-0 kazanarak üç puana uzandı.

İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmanın 64. dakikasında Soucek'in kendi kalesine attığı golle Tottenham öne geçmiş oldu. Dakikalar 82'yi gösterdiğinde Harry Kane sahneye çıkarak uzun süren tedavi döneminin ardından golle buluşmuş oldu ve maçın skorunu belirledi.

Bu sonucun ardından Tottenham 45 puana yükseldi, West Ham ise 27 puanda kalarak düşme potasından bu hafta da kurtulamadı.