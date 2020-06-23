Tottenham 2-0 West Ham United | MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE
İngiltere Premier Lig'de günün maçı Tottenham Hotspur ile West Ham United arasında oynandı. Karşılaşmayı Tottenham 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Premier Lig'in 31. haftasında Tottenham Londra derbisinde West Ham'ı konuk etti. Tottenham Hotspur Stadium'da oynanan karşılaşmayı Tottanham 2-0 kazanarak üç puana uzandı.
İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmanın 64. dakikasında Soucek'in kendi kalesine attığı golle Tottenham öne geçmiş oldu. Dakikalar 82'yi gösterdiğinde Harry Kane sahneye çıkarak uzun süren tedavi döneminin ardından golle buluşmuş oldu ve maçın skorunu belirledi.
Bu sonucun ardından Tottenham 45 puana yükseldi, West Ham ise 27 puanda kalarak düşme potasından bu hafta da kurtulamadı.
- 24.06.2020
- Güncelleme: 24.06.2020 01:17
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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