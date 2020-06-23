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23 Haziran 2020, Salı
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Tottenham 2-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE

Tottenham 2-0 West Ham United | MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE

İngiltere 'de günün maçı ile arasında oynandı. Karşılaşmayı Tottenham 2-0 kazandı ve  3 puanı hanesine yazdırdı.

'in 31. haftasında Tottenham Londra derbisinde West Ham'ı konuk etti. Stadium'da oynanan karşılaşmayı Tottanham 2-0 kazanarak üç puana uzandı.

İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmanın 64. dakikasında Soucek'in kendi kalesine attığı golle Tottenham öne geçmiş oldu. Dakikalar 82'yi gösterdiğinde sahneye çıkarak uzun süren tedavi döneminin ardından golle buluşmuş oldu ve maçın skorunu belirledi.

Bu sonucun ardından Tottenham 45 puana yükseldi, West Ham ise 27 puanda kalarak düşme potasından bu hafta da kurtulamadı.

  1. 24.06.2020
  2. Güncelleme: 24.06.2020 01:17
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