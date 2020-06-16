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16 Haziran 2020, Salı
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Auba’dan sert mesaj

Auba’dan sert mesaj

'ın yıldızı , yeni sözleşme için kulübün kararını bekliyor.

'ın yıldızı , yeni sözleşme için kulübün kararını bekliyor. Kontratı 2021'de sona erecek Auba, "Top onlarda. Bu konuda bir karar verecekler. Ne olacağını göreceğiz" dedi.

  1. 16.6.2020
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