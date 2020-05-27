Premier Lig'de corona virüsü şoku! 4 yeni vaka
19 Haziran'da yeniden başlatılması beklenen İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına uygulanan corona virüsü testlerinin sonucunda 4 kişide daha pozitif vakaya rastlandı.
Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 25-26 Mayıs tarihlerinde 1008 kişi Covid-19 testinden geçirildi.
Ligdeki 3 kulüpten 4 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı ve bu isimlerin 7 gün karantinada kalacağı belirtildi.
Testi pozitif çıkan kişilerin isimleri ve kulüpleri hakkında bilgi verilmedi.
Premier Lig'de daha önce yapılan testlerde toplam 8 kişide corona virüsü tespit edilmişti.
- 27.05.2020
- Güncelleme: 27.05.2020 22:54
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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