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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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'de şoku! 4 yeni

Premier Lig'de corona virüsü şoku! 4 yeni vaka

19 Haziran'da yeniden başlatılması beklenen İngiltere 'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına uygulanan testlerinin sonucunda 4 kişide daha pozitif vakaya rastlandı.

'den yapılan açıklamaya göre, 25-26 Mayıs tarihlerinde 1008 kişi Covid-19 testinden geçirildi.

Ligdeki 3 kulüpten 4 kişinin sonucunun pozitif çıktığı ve bu isimlerin 7 gün karantinada kalacağı belirtildi.

Testi pozitif çıkan kişilerin isimleri ve kulüpleri hakkında bilgi verilmedi.

Premier Lig'de daha önce yapılan testlerde toplam 8 kişide tespit edilmişti.

  1. 27.05.2020
  2. Güncelleme: 27.05.2020 22:54
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