Çağlar Söyüncü'nün menajerinden Barcelona açıklaması!
İngiltere Premier Lig'de bu sezon Leicester City forması altında sergilediği performansla dikkat çeken Çağlar Söyüncü'ye, İspanyol devi Barcelona'nın talip olduğu iddia edilmişti. Milli stoperin menajeri Mustafa Doğru, İspanyol gazetesi AS'a yaptığı açıklamada bu iddiaları doğrularken, Fransız devi PSG'nin de yıldız isimle ilgilendiğini söyledi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'nün menajeri Mustafa Doğru, milli futbolcu hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
İspanyol gazetesi AS'a konuşan Mustafa Doğru, "Çağlar bu yaz Barcelona'ya gidebilir. Barcelona, Altınordu'da oynarken onu transfer etmek istedi. Teklif yapmışlardı ancak biz Çağlar'ın sürekli oynayabileceği ve gelişebileceği bir takıma gitmesinin daha doğru olacağını düşündük. Bu yüzden Freiburg'u seçtik" dedi.
PSG'NİN DE İLGİSİ VAR
Mustafa Doğru ayrıca, Premier Lig'de Çağlar'ı transfer edebilecek tek kulübün Liverpool olduğunu da belirtirken, Fransız ekibi PSG'nin milli futbolcuya ilgisi olduğunu sözlerine ekledi.
2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Çağlar Söyüncü bu sezon Premier Lig'de 28 maça çıkarken, 1 gol attı ve 1 de asist yaptı. Milli stoperin, kulübü Leicester City ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 18.05.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Çağlar Söyüncü'nün menajerinden Barcelona açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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