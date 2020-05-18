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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig Barcelona'ya gidecek mi? Menajeri açıkladı

'nün menajerinden açıklaması!

Çağlar Söyüncü'nün menajerinden Barcelona açıklaması!

İngiltere 'de bu sezon forması altında sergilediği performansla dikkat çeken 'ye, devi 'nın talip olduğu iddia edilmişti. Milli stoperin menajeri , İspanyol gazetesi 'a yaptığı açıklamada bu iddiaları doğrularken, Fransız devi 'nin de yıldız isimle ilgilendiğini söyledi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

İngiltere 'de forması giyen 'nün menajeri , milli futbolcu hakkında çıkan haberleriyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

gazetesi 'a konuşan Mustafa Doğru, "Çağlar bu yaz 'ya gidebilir. Barcelona, Altınordu'da oynarken onu transfer etmek istedi. Teklif yapmışlardı ancak biz Çağlar'ın sürekli oynayabileceği ve gelişebileceği bir takıma gitmesinin daha doğru olacağını düşündük. Bu yüzden Freiburg'u seçtik" dedi.

PSG'NİN DE İLGİSİ VAR

Mustafa Doğru ayrıca, Premier Lig'de Çağlar'ı transfer edebilecek tek kulübün olduğunu da belirtirken, Fransız ekibi 'nin milli futbolcuya ilgisi olduğunu sözlerine ekledi.

2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Çağlar Söyüncü bu sezon Premier Lig'de 28 maça çıkarken, 1 gol attı ve 1 de asist yaptı. Milli stoperin, kulübü Leicester City ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

  1. 18.05.2020
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