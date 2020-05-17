Steve Bruce: Premier Lig Haziran sonundan önce başlamamalı
Newcastle United Teknik Direktörü Steve Bruce, corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan ve yeniden başlatılması gündemde olan Premier Lig ile ilgili, "Haziran sonundan önce lig kesinlikle başlamamalı" yorumunda bulundu.
Yeni tip corona virüsü (Covid 19) salgını nedeniyle askıya alınmasının ardından yeniden başlaması gündeme gelen İngiltere Premier Lig'in temsilcilerinden Newcastle United'ın teknik direktörü Steve Bruce, futbolcuların yeniden oynayacak düzeye gelmelerinin en erken haziran ayı sonunu bulacağına inandığını söyledi.
İngiliz basınına konuşan Bruce, ligin mart ayının ortalarından bu yana askıda kaldığını hatırlatarak, "8 haftadır oynanmayan bir lig var. Oyuncular muhtemelen kariyerlerindeki en büyük arayı yaşıyor. Liglerin yeniden başlaması için en az 6 hafta hazırlık sürecine girmeliler ve 6 tane hazırlık maçına çıkmalılar. Ancak bu şekilde ligde maça çıkacak düzeye gelirler." değerlendirmesinde bulundu.
İngiltere'de birçok teknik direktörün aynı endişeleri yaşadığını savunan 59 yaşındaki teknik adam, "Futbolcuları forma sokmak için bize zaman verilmeli. Yeterince hazır olmadan maça çıkarlarsa sahada yürüyecek halleri kalmaz. Haziran sonundan önce lig kesinlikle başlamamalı." ifadelerini kullandı.
Konu üzerine görüşlerini aktaran Watford'un teknik direktörü Nigel Pearson da ligin kısa sürede açılması halinde futbolcuların sağlık durumunun tehlikeye girebileceğini vurguladı.
İngiliz hükümetinden geçen hafta yapılan açıklamada, liglerin tekrar başlatılması için "açık kapı bırakıldığı" ifade edilmişti.
- 17.05.2020
- Kayserispor'dan corona virüsü açıklaması! Test sonuçları...
- Corona virüsü kaç kişiye bulaştı? ABD ve İngiltere'de vaka sayısı kaç?
- YKS sınav giriş belgesi açıklandı mı? YKS sınav tarihi nedir?
- Eugenie Bouchard için yapılan açık artırmaya 85 bin dolar!
- Galatasaray'a 17'lik yıldızdan kötü haber! Fiorentina...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Steve Bruce: Premier Lig Haziran sonundan önce başlamamalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.