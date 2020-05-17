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17 Mayıs 2020, Pazar
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Flaş gerçeği açıkladı! "Salah 'i reddetti"

Flaş gerçeği açıkladı! "Salah Real Madrid'i reddetti"

'nda bir dönem antrenör olarak çalışan , ekiplerinden 'un yıldızı 'ın 'i reddettiğini itiraf etti.

2018-2019 sezonunda Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan, bu yıl ise 'i adeta süpüren 'da Salah'ın katkısı tartışılmaz. Gösterdiği müthiş performansla hem takımını taşıyan hem de birçok ödül kazanan Mısırlı yıldızın 'i geri çevirdiği öğrenildi.

'nda Hector Cuper ve Javier Aguirre dönemlerinde antrenör olarak çalışan , ile ilgili çarpıcı detayı açıkladı.

27 yaşındaki ismin Real Madrid'i reddederek Liverpool'da kalmayı tercih ettiğini belirten Ramzy, OnTimes Sports'a şu açıklamayı yaptı: "2018 yılında ile 'de kamptaydık. Salah ile konuştum. Bana Real Madrid'in kendisine çok iyi bir teklifle geldiğini söyledi. Cuper ve bana tavsiyelerimizi sordu. Ardından Liverpool'da mutlu olduğu için kalmaya karar verdi"

Salah'ın adı son yıllarda Real Madrid, Barcelone ve gibi takımlarla anılıyor.

  1. 17.05.2020
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