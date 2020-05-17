Flaş gerçeği açıkladı! "Salah Real Madrid'i reddetti"
Mısır Milli Takımı'nda bir dönem antrenör olarak çalışan Hani Ramzy, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ın Real Madrid'i reddettiğini itiraf etti.
2018-2019 sezonunda Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan, bu yıl ise İngiltere Premier Lig'i adeta süpüren Liverpool'da Salah'ın katkısı tartışılmaz. Gösterdiği müthiş performansla hem takımını taşıyan hem de birçok ödül kazanan Mısırlı yıldızın Real Madrid'i geri çevirdiği öğrenildi.
Mısır Milli Takımı'nda Hector Cuper ve Javier Aguirre dönemlerinde antrenör olarak çalışan Hani Ramzy, Mohamed Salah ile ilgili çarpıcı detayı açıkladı.
27 yaşındaki ismin Real Madrid'i reddederek Liverpool'da kalmayı tercih ettiğini belirten Ramzy, OnTimes Sports'a şu açıklamayı yaptı: "2018 yılında milli takım ile İsviçre'de kamptaydık. Salah ile konuştum. Bana Real Madrid'in kendisine çok iyi bir teklifle geldiğini söyledi. Cuper ve bana tavsiyelerimizi sordu. Ardından Liverpool'da mutlu olduğu için kalmaya karar verdi"
Salah'ın adı son yıllarda Real Madrid, Barcelone ve Manchester City gibi takımlarla anılıyor.
- 17.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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