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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Teklifler geliyor

Teklifler geliyor

forması giyen İspanyol yıldız , geleceği ile ilgili konuştu.

forması giyen İspanyol yıldız , geleceği ile ilgili konuştu. El Larguero radyosuna konuşan 32 yaşındaki oyuncu, "Chelsea ile sözleşmemi yenileyip yenilemeyeceğimi henüz görüşmedik. Kulüple buluşmayı bekliyorum ama diğer teklifleri dinlemeye de açığım" dedi.
  1. 4.5.2020
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