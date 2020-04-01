Corona virüsü futbolu vurdu! Yıldız futbolcunun değeri eridi - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
01 Nisan 2020, Çarşamba
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Corona virüsü futbolu vurdu! Yıldız futbolcunun değeri eridi

Corona virüsü futbolu vurdu! Yıldız futbolcunun değeri eridi

Corona virüsü tüm dünyada olumsuz etkiler yaratırken, futbolu da vurmuş durumda. Dünyadaki bütün kulüpler ekonomik anlamda bazı tedbirler alırken, Covid-19 salgını futbolcu değerlerinde %28 kayba neden oldu.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ekonomisini de ciddi şekilde sarstı.

Corona virüsü nedeniyle, futbolcuların değerinde yüzde 28'lik kayıp ortaya çıktı. Futbolcu değerinin düşüşü, oyuncunun yaşı, sözleşme süresi, kariyer performansına göre değişiyor.

Göreceli şekilde en büyük kaybı yaşayan 2019/2020 sezonunda az maça çıkabilen, kısa süreli sözleşmeleri olan ve yaşları ilerlemiş olan oyuncuları etkiledi. Düşüşe örnek olarak, 'nın tahmini bonservis değeri 65 milyon avrodan 35 milyon avroya geriledi. Kulüp bazlı en çok değeri kaybeden ise; yüzde 38'lik gerileme ile Marsilya oldu.

En çok değer kaybeden 5 kulüp şöyle sıralandı;

Marsilya - %37.9

Inter - %35.7

Hellas Verona - %34.3

SPAL - %34.2

Sheffield United - %33.2

  1. 02.04.2020
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