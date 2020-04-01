Corona virüsü futbolu vurdu! Yıldız futbolcunun değeri eridi
Corona virüsü tüm dünyada olumsuz etkiler yaratırken, futbolu da vurmuş durumda. Dünyadaki bütün kulüpler ekonomik anlamda bazı tedbirler alırken, Covid-19 salgını futbolcu değerlerinde %28 kayba neden oldu.
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını futbol ekonomisini de ciddi şekilde sarstı.
Corona virüsü nedeniyle, futbolcuların değerinde yüzde 28'lik kayıp ortaya çıktı. Futbolcu değerinin düşüşü, oyuncunun yaşı, sözleşme süresi, kariyer performansına göre değişiyor.
Göreceli şekilde en büyük kaybı yaşayan 2019/2020 sezonunda az maça çıkabilen, kısa süreli sözleşmeleri olan ve yaşları ilerlemiş olan oyuncuları etkiledi. Düşüşe örnek olarak, Paul Pogba'nın tahmini bonservis değeri 65 milyon avrodan 35 milyon avroya geriledi. Kulüp bazlı en çok değeri kaybeden ise; yüzde 38'lik gerileme ile Marsilya oldu.
En çok değer kaybeden 5 kulüp şöyle sıralandı;
Marsilya - %37.9
Inter - %35.7
Hellas Verona - %34.3
SPAL - %34.2
Sheffield United - %33.2
- 02.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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