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31 Mart 2020, Salı
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Haberler İngiltere Premier Lig Tottenham'dan flaş corona virüsü kararı! Başkan açıkladı

kulüp çalışanlarının maaşında kesintiye gidiyor

Tottenham kulüp çalışanlarının maaşında kesintiye gidiyor

Corona virüsü nedeniyle gelirleri yok olan birçok futbol kulübü bu duruma önlem almaya devam ediyor. ekiplerinden 'da başkan , kulüp çalışanlarının maaşında yüzde 20'lik kesintiye gidileceğini duyurdu.

ekiplerinden 'ın Başkanı , kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiklerini belirtti.

Giderleri azaltmak için çalıştıklarını ifade eden Levy, kulüpte görev yapan 550 personelin maaşlarından nisan ve mayıs aylarında yüzde 20 kesinti yapılacağını kaydetti.

Levy, "Çalışanların işlerini koruyabilmesi için zor olan bu kararı aldık. Bu kriz zamanlarını atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz konusunda hiçbir şüphem yok." ifadelerini kullandı.

  1. 31.03.2020
  2. Güncelleme: 31.03.2020 18:34
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