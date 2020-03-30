Tottenham'dan alkışlanacak hareket!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, stadının kapılarını ülkede corona virüsü salgınına karşı yürütülen mücadele için açtı. Tottenham Hotspur Stadı, ihtiyaç sahipleri için gıda deposu olarak kullanılacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tottenham Hotspur Stadı corona virüsünden etkilenen ihtiyaç sahibi kişilere yardım için kullanılmaya başlandı.
Bu kapsamda, ilk olarak stadın otoparkının ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak gıda malzemelerinin muhafaza edildiği bir depoya dönüştürüldüğü belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Daniel Levy, topluma karşı bir sorumlulukları olduğunu belirterek, "Corona virüsüyle mücadelede yer alan herkesin ortaya koyduğu çabadan gurur duyuyoruz. Bugünü, bu çabalara kulüpçe destek olmak için yapabileceklerimizin bir başlangıcı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.
- 30.03.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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