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30 Mart 2020, Pazartesi
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Tottenham'dan alkışlanacak hareket!

Tottenham'dan alkışlanacak hareket!

ekiplerinden , stadının kapılarını ülkede corona virüsü salgınına karşı yürütülen mücadele için açtı. Tottenham Hotspur Stadı, ihtiyaç sahipleri için gıda deposu olarak kullanılacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Stadı corona virüsünden etkilenen ihtiyaç sahibi kişilere yardım için kullanılmaya başlandı.

Bu kapsamda, ilk olarak stadın otoparkının ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak gıda malzemelerinin muhafaza edildiği bir depoya dönüştürüldüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Daniel Levy, topluma karşı bir sorumlulukları olduğunu belirterek, "Corona virüsüyle mücadelede yer alan herkesin ortaya koyduğu çabadan gurur duyuyoruz. Bugünü, bu çabalara kulüpçe destek olmak için yapabileceklerimizin bir başlangıcı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

  1. 30.03.2020
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