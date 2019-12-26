MAÇ SONUCU | Leicester City 0-4 Liverpool | ÖZET
İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında lider Liverpool, deplasmanda Leicester City'i 4-0 mağlup etti. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Leicester City, sahasında Liverpool'a 4-0 mağlup oldu.
Premier Lig'de Leicester City ile Liverpool karşı karşıya geldi. Mücadelenin 31. dakikasında Firmino ile öne geçen Liverpool, Çağlar'ın elle müdahalesi sonucunda kazanılan penaltıyla 71. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Penaltıyı kullanana isim Milner oldu.
Roberto Firmino ile 74. dakikada skoru 3-0'a getiren Liverpool'da son sözü 78. dakikada Trent Alexander-Arnold söyledi ve Liverpool, Leicester City'i deplasmanda 4-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Liverpool puanını 52'ye yükseltti. Leicester City ise 38 puanda kaldı.
Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, maç boyu iyi bir performans sergilemesine rağmen 71. dakikada Liverpool'ın James Milner ile farkı 2'ye çıkarmasını sağlayan penaltıya elle oynama nedeniyle sebep oldu. Çağlar, 90 dakikanın tamamında sahada kaldı.
İlk kez Leicester'ı 3 sene üst üste deplasmanda yenmeyi başaran Liverpool, puanını 52 yaparaken, ikinci sıradaki Leicester City ise 39 puanda kaldı.
- 27.12.2019
- Güncelleme: 27.12.2019 01:04
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Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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