MAÇ SONUCU | Leicester City 0-4 Liverpool | ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Leicester City, sahasında Liverpool'a 4-0 mağlup oldu.

Premier Lig'de Leicester City ile Liverpool karşı karşıya geldi. Mücadelenin 31. dakikasında Firmino ile öne geçen Liverpool, Çağlar'ın elle müdahalesi sonucunda kazanılan penaltıyla 71. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Penaltıyı kullanana isim Milner oldu.

Roberto Firmino ile 74. dakikada skoru 3-0'a getiren Liverpool'da son sözü 78. dakikada Trent Alexander-Arnold söyledi ve Liverpool, Leicester City'i deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Liverpool puanını 52'ye yükseltti. Leicester City ise 38 puanda kaldı.

Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, maç boyu iyi bir performans sergilemesine rağmen 71. dakikada Liverpool'ın James Milner ile farkı 2'ye çıkarmasını sağlayan penaltıya elle oynama nedeniyle sebep oldu. Çağlar, 90 dakikanın tamamında sahada kaldı.

İlk kez Leicester'ı 3 sene üst üste deplasmanda yenmeyi başaran Liverpool, puanını 52 yaparaken, ikinci sıradaki Leicester City ise 39 puanda kaldı.