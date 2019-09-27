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27 Eylül 2019, Cuma
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İşte Jurgen Klopp'un sürekli gülmesinin sebebi

İşte Jurgen Klopp'un sürekli gülmesinin sebebi

'un başarılı teknik direktörü Jurgen Klopp, samimi açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam neden sürekli güldüğüyle alakalı sorulara yanıt verdiği açıklamasında futbolun bir ölüm kalım meselesi olmadığını söyledi.

ekiplerinden 'un başarılı çalıştırıcısı Jurgen Klopp, 'The Players Tribune'e açıklamalar yaptı. Liverpool'u ihtişamlı günlerine taşıyan ve geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Jurgen Klopp'un yaptığı açıklamalardan bazıları şöyle:

"OĞLUM DOĞUNCA FARK ETTİM"
"Bazen insanlar bana neden sürekli gülümsediğimi soruyor. Kaybettiğimiz maçtan sonra bile gülümserim. Çünkü oğlum hayata geldiğinde futbolun ölüm kalım meselesi olmadığını fark ettim. Biz hayat kurtarmıyoruz. Futbol umutsuzluk ve nefret yayan bir şey değil. Futbol, eğlendirici ve ilham verici olmalı. Özellikle de çocuklar için.



"ONLAR TANRI DEĞİL"
Yuvarlak bir topun, hayatları nasıl değiştirebileceğini kendi oyuncularımın çoğunda gördüm. Salah, Mane, Firmino ve diğerlerinin hikayeleri kesinlikle inanılmaz. Benim Almanya'da küçükken yaşadığım zorluklar onların yaşadıklarıyla karşılaştırılamaz. Pes etmek için çok fazla sebepleri vardı ama onlar bunu reddettiler. Onlar tanrı değil sadece hayallerinden kolay vazgeçmeyen insanlar."

Fotomac.com.tr/Dış haberler

  1. 27.09.2019
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