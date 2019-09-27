İşte Jurgen Klopp'un sürekli gülmesinin sebebi
Liverpool'un başarılı teknik direktörü Jurgen Klopp, samimi açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam neden sürekli güldüğüyle alakalı sorulara yanıt verdiği açıklamasında futbolun bir ölüm kalım meselesi olmadığını söyledi.
"OĞLUM DOĞUNCA FARK ETTİM"
"Bazen insanlar bana neden sürekli gülümsediğimi soruyor. Kaybettiğimiz maçtan sonra bile gülümserim. Çünkü oğlum hayata geldiğinde futbolun ölüm kalım meselesi olmadığını fark ettim. Biz hayat kurtarmıyoruz. Futbol umutsuzluk ve nefret yayan bir şey değil. Futbol, eğlendirici ve ilham verici olmalı. Özellikle de çocuklar için.
"ONLAR TANRI DEĞİL"
Yuvarlak bir topun, hayatları nasıl değiştirebileceğini kendi oyuncularımın çoğunda gördüm. Salah, Mane, Firmino ve diğerlerinin hikayeleri kesinlikle inanılmaz. Benim Almanya'da küçükken yaşadığım zorluklar onların yaşadıklarıyla karşılaştırılamaz. Pes etmek için çok fazla sebepleri vardı ama onlar bunu reddettiler. Onlar tanrı değil sadece hayallerinden kolay vazgeçmeyen insanlar."
Fotomac.com.tr/Dış haberler
- 27.09.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
İşte Jurgen Klopp'un sürekli gülmesinin sebebi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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