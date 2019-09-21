Pep Guardiola halefini açıkladı: Mikel Arteta - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
21 Eylül 2019, Cumartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig Haberleri Pep Guardiola halefini açıkladı: Mikel Arteta

halefini açıkladı:

Pep Guardiola halefini açıkladı: Mikel Arteta

'nin başarılı çalıştırıcısı , kulüpten ayrıldıktan sonra yerine yardımcısı 'nın geçeceğinin sinyallerini verdi. İspanyol çalıştırıcı, "Ondan çok eminim. Gelecekte birçok başarı kazanacaktır" dedi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekiplerinden 'i çalıştıran , takımdan ayrıldıktan sonra yerine geçebilecek isimle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Guardiola, kendisinden sonra yardımcısı 'nın bu koltuğa oturabilecek kapasitesi olduğunu söylerken sözlerine şöyle devam etti:

Arteta inanılmaz bir antrenör. Gelecekte birçok başarı kazanacak. Hala çok genç ama bu işte bayağı bir tecrübe kazandı. Er ya da geç takım çalıştıracak. Onun oynamak istediğimiz sistem üzerine getirdiği farklı bakış açısını seviyorum. Onun vizyonu sayesinde takımda birçok şeyi değiştirdik. Sahayı okuyabiliyor. Bana çok yardımı oldu.

Mikel Arteta'ya, 2018'in mayıs ayında takımdan ayrılan teknik direktör 'in yerine 'in başına geçmesi için teklif götürülmüştü ancak daha sonra Unai Emery ile anlaşılmıştı.


  1. 21.09.2019
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