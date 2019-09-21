Pep Guardiola halefini açıkladı: Mikel Arteta

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'i çalıştıran Pep Guardiola, takımdan ayrıldıktan sonra yerine geçebilecek isimle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Guardiola, kendisinden sonra yardımcısı Mikel Arteta'nın bu koltuğa oturabilecek kapasitesi olduğunu söylerken sözlerine şöyle devam etti:

Arteta inanılmaz bir antrenör. Gelecekte birçok başarı kazanacak. Hala çok genç ama bu işte bayağı bir tecrübe kazandı. Er ya da geç takım çalıştıracak. Onun oynamak istediğimiz sistem üzerine getirdiği farklı bakış açısını seviyorum. Onun vizyonu sayesinde takımda birçok şeyi değiştirdik. Sahayı okuyabiliyor. Bana çok yardımı oldu.

Mikel Arteta'ya, 2018'in mayıs ayında takımdan ayrılan teknik direktör Arsene Wenger'in yerine Arsenal'in başına geçmesi için teklif götürülmüştü ancak daha sonra Unai Emery ile anlaşılmıştı.



