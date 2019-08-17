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17 Ağustos 2019, Cumartesi
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ile yenişemedi

Manchester City ile Tottenham yenişemedi

'de ile karşılaştı. City'nin evinde oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

'de , iki kez öne geçtiği mücadelede ile 2-2 berabere kaldı.

Zirve adayı takımların kozlarını paylaştığı ligin ikinci hafta mücadelesinde Manchester City, Tottenham'ı Etihad Stadı'nda ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester City, 20. dakikada 'in golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Tottenham, 23. dakikada 'nın ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Ataklarını sıklaştıran Manchester City, 35. dakikada Arjantinli 'nun fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Tottenham'da ikinci yarının 56. dakikasında oyuna dahil olan Lucas Moura, girdiği dakika içinde attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Taraflar, kalan dakikalarda eşitliği bozamayınca, müsabaka bu skorla sona erdi.

  1. 17.08.2019
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