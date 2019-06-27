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27 Haziran 2019, Perşembe
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Eray Cömert Arsenal yolunda

ekiplerinden 'de teknik direktör Unai Emery, takımın defansını güçlendirmek için Basel forması giyen Türk asıllı İsviçreli futbolcu 'in alınması için talimat verdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Bu sezon Avrupa Ligi'nde final oynayan , kadrosunu Türk asıllı İsviçreli futbolcu ile güçlendiriyor.

Basel forması giyen 21 yaşındaki defans oyuncusu için İngiliz ekibinin 7 milyon sterlinlik bir teklif hazırladığı ortaya çıktı. Daily Mail'de yer alan habere göre genç futbolcu için Everton'ın da ocak ayında bir girişimde bulunduğu ifade edildi.

ERAY CÖMERT KİMDİR?

1998 yılında 'de doğan ve İsviçre'nin 21 yaş altı takımının kaptanlığını yapan Eray Cömert, Basel altyapısında yetişti. Genç futbolcu 2017 yılında A takımla sözleşme imzaladı ve Lugano'ya kiralandı. Sonraki yıl Sion'a kiralanan Eray Cömert, geride bıraktığımız sezon Basel formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 2 gol ve 2 asiste imzasını attı.

  1. 27.06.2019
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