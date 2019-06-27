Eray Cömert Arsenal yolunda

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayan Arsenal, kadrosunu Türk asıllı İsviçreli futbolcu Eray Cömert ile güçlendiriyor.

Basel forması giyen 21 yaşındaki defans oyuncusu için İngiliz ekibinin 7 milyon sterlinlik bir teklif hazırladığı ortaya çıktı. Daily Mail'de yer alan habere göre genç futbolcu için Everton'ın da ocak ayında bir girişimde bulunduğu ifade edildi.

ERAY CÖMERT KİMDİR?

1998 yılında İsviçre'de doğan ve İsviçre'nin 21 yaş altı takımının kaptanlığını yapan Eray Cömert, Basel altyapısında yetişti. Genç futbolcu 2017 yılında A takımla sözleşme imzaladı ve Lugano'ya kiralandı. Sonraki yıl Sion'a kiralanan Eray Cömert, geride bıraktığımız sezon Basel formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 2 gol ve 2 asiste imzasını attı.