David Silva gelecek yıl Manchester City'den ayrılacak
İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de forma giyen İspanyol yıldız David Silva geleceği hakkında kararını verdi. Silva, "Ayrılık için doğru zaman" diyerek gelecek sene takımdan ayrılacağını duyurdu.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin İspanyol futbolcusu David Silva, gelecek sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı.
Silva, İngiltere basınına yaptığı açıklamada, "Manchester City'deki son sezonum olacak. 10 yıl benim için yeterli. Gelecek yıl, ayrılık için en doğru zaman." ifadelerini kullandı.
Manchester City'nin kendisine iki yıllık kontrat önerdiğini belirten 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Bir senenin yeterli olacağına karar verdim. Buradaki kariyerimi 10 yılda tamamlamış olacağım. Kendimi başka bir kulüpte Manchester City'ye karşı oynarken düşünemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Ülkesinin Valencia ekibinden ayrılarak 2010'da Manchester City'ye transfer olan Silva, takımıyla 4'er Premier Lig ve Lig Kupası ile 2 Federasyon Kupası şampiyonlukları yaşadı.
- 26.06.2019
- MKE Ankaragücü'nden olağanüstü kongre kararı!
- Dünyayı şoke eden olay... "Messi'yim" dedi 23 kadınla ilişkiye girdi!
- Başkan Erdoğan talimatı verdi! Vali Kadir Çakır müjdeyi açıkladı
- Bursaspor'dan Galatasaray'a bir transfer daha!
- Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor'dan ayrılan Rodallega Denizlispor ile anlaştı
- İşte Galatasaray'ın golcüsü! Abdurrahim Albayrak bile bilmiyor | Video haber
- Barcelona'nın yeni transferi De Jong'dan Trabzonspor yanıtı
- Karagümrük Fenerbahçe'den Mehmet Topal'ın peşinde | Video haber
- Beşiktaş'tan transfer bombası! | Video haber
- Galatasaraylı Diagne transferinde şok gerçek!
- Llorente'nin transferini böyle duyurdular! Galatasaray... Son dakika haberleri
- Şans Topu bugün çekilecek! MPİ-26 Haziran Şans Topu çekiliş sonucu
- Süper Lig'de en çok kazanan yabancı futbolcular
- Sayısal Loto çekilişi bu akşam! MPİ-26 Haziran Sayısal Loto sonuçları
-
Shinji Kagawa İspanya yolcusu
Toplam 1
Yorum
Husnu Isabet olur iyioyuncu ama bukadar paraya daha sagligi yerinde gencbir oyuncu seneye kademe atlar git me li.
-
Galatasaraylı Ahmet Çalık Gençlerbirliği'ne dönüyor!
Toplam 2
Yorum
ultraaslan Kesinlikle gönderilmeli alt yapıdan yetişen henüz 14-15 yaşlarındaki fulbolcular bile bunun gibilerden daha iyi oynar.
-
Galatasaraylı Ahmet Çalık Gençlerbirliği'ne dönüyor!
Toplam 2
Yorum
MEHMET UŞAK Türkiye de bütün takımlar kilitlenmiş durumda para yönünde bu olaylar 5 yıl sürer Ahmet Çalık iyi futbolcu fakat büyük takım oyuncusu değil.
David Silva gelecek yıl Manchester City'den ayrılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.