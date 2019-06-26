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26 Haziran 2019, Çarşamba
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gelecek yıl 'den ayrılacak

David Silva gelecek yıl Manchester City'den ayrılacak

devi 'de forma giyen İspanyol yıldız geleceği hakkında kararını verdi. Silva, "Ayrılık için doğru zaman" diyerek gelecek sene takımdan ayrılacağını duyurdu.

ekibi 'nin İspanyol futbolcusu , gelecek sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı.

Silva, İngiltere basınına yaptığı açıklamada, "Manchester City'deki son sezonum olacak. 10 yıl benim için yeterli. Gelecek yıl, ayrılık için en doğru zaman." ifadelerini kullandı.

Manchester City'nin kendisine iki yıllık kontrat önerdiğini belirten 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Bir senenin yeterli olacağına karar verdim. Buradaki kariyerimi 10 yılda tamamlamış olacağım. Kendimi başka bir kulüpte Manchester City'ye karşı oynarken düşünemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin ekibinden ayrılarak 2010'da Manchester City'ye transfer olan Silva, takımıyla 4'er Premier Lig ve Lig Kupası ile 2 Federasyon Kupası şampiyonlukları yaşadı.

  1. 26.06.2019
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