Llorente'nin transferini böyle duyurdular! Galatasaray... Son dakika haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Haziran 2019, Çarşamba
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Llorente'nin transferini böyle duyurdular! Galatasaray... Son dakika haberleri

Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray için son dakika transfer açıklaması geldi... Buna göre; dünyaca ünlü golcü yıldız Fernando Llorente'de flaş gelişme. Yıldız oyuncunun transferi İspanyollar tarafından duyuruldu. İşte transfere dair detaylar...

26 Haziran 2019 Çarşamba 13:06 Güncelleme: 26.06.2019 13:08
Llorente'nin transferini böyle duyurdular! Galatasaray... Son dakika haberleri

Aslan, bombayı bedelsiz olarak patlattı! Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor...

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Llorente'nin transferini böyle duyurdular! Galatasaray... Son dakika haberleri

Fatih Terim yönetime transferlerin yeni sezon kampı öncesi gerçekleşmesi gerektiğini iletti.

Llorente'nin transferini böyle duyurdular! Galatasaray... Son dakika haberleri

Sarı kırmızılı yönetim de bu bağlamda çalışmalarına hız verdi.

Llorente'nin transferini böyle duyurdular! Galatasaray... Son dakika haberleri

Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da sürpriz isimler de gündeme gelmeye devam ediyor.

Llorente'nin transferini böyle duyurdular! Galatasaray... Son dakika haberleri

Diagne'nin satışından gelecek parayla transfer çalışmalarına hız vermeyi düşünen Cimbom transferleri peş peşe açıklamak için adeta gün sayıyor.

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