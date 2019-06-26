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Llorente'nin transferini böyle duyurdular! Galatasaray... Son dakika haberleri
Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray için son dakika transfer açıklaması geldi... Buna göre; dünyaca ünlü golcü yıldız Fernando Llorente'de flaş gelişme. Yıldız oyuncunun transferi İspanyollar tarafından duyuruldu. İşte transfere dair detaylar...
26 Haziran 2019 Çarşamba 13:06
Güncelleme: 26.06.2019 13:08
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Aslan, bombayı bedelsiz olarak patlattı! Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor...
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Fatih Terim yönetime transferlerin yeni sezon kampı öncesi gerçekleşmesi gerektiğini iletti.
Sarı kırmızılı yönetim de bu bağlamda çalışmalarına hız verdi.
Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da sürpriz isimler de gündeme gelmeye devam ediyor.
Diagne'nin satışından gelecek parayla transfer çalışmalarına hız vermeyi düşünen Cimbom transferleri peş peşe açıklamak için adeta gün sayıyor.