Lampard yuvaya
Derby, Chelsea’yle görüşmelere izin verdi. Chelsea için Derby County’den onay alan Lampard, Maviler’le anlaşma sağlarsa efsane olduğu yere geri dönecek.
Mauruzio Sarri'nin Juventus'a gitmesinin ardından teknik adam arayışlarına başlayan Chelsea'de, Frank Lampard'a kulübünden onay çıktı. Derby County, Lampard'ın eski kulübüyle görüşmelerine onay verdiğini duyurdu. Açıklamada, Chelsea'nin çabuk bir şekilde sonuca ulaşmasının beklendiği vurgulandı. 2001-2014 yılları arasında Maviler'in formasını giyen 41 yaşındaki çalıştırıcı, kulüp tarihine geçmişti. Başarılı hoca, Derby'i geçen sezon play-off finaline çıkarmıştı.
- 26.6.2019
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Emre Kılınç haber bekliyor
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Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir bul 25'i ben vereyim"
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aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
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Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
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ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
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