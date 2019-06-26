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26 Haziran 2019, Çarşamba
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Lampard yuvaya

Lampard yuvaya

Derby, ’yle görüşmelere izin verdi. Chelsea için ’den onay alan Lampard, ’le anlaşma sağlarsa efsane olduğu yere geri dönecek.

Mauruzio Sarri'nin 'a gitmesinin ardından teknik adam arayışlarına başlayan 'de, 'a kulübünden onay çıktı. , Lampard'ın eski kulübüyle görüşmelerine onay verdiğini duyurdu. Açıklamada, Chelsea'nin çabuk bir şekilde sonuca ulaşmasının beklendiği vurgulandı. 2001-2014 yılları arasında 'in formasını giyen 41 yaşındaki çalıştırıcı, kulüp tarihine geçmişti. Başarılı hoca, Derby'i geçen sezon play-off finaline çıkarmıştı.

  1. 26.6.2019
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