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25 Haziran 2019, Salı
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Everton 'dan 'i transfer etti

Everton Barcelona'dan Andre Gomes'i transfer etti

Kulübü, 'in 25 milyon avro karşılığında Everton'a transfer olduğunu açıkladı.

İspanya'nın Kulübü, Portekizli orta saha oyuncusu 'in İngiltere'nin Everton Kulübüne transfer olduğunu duyurdu.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Everton ile varılan anlaşmayla Gomes'in 25 milyon avro karşılığında İngiliz kulübüne transfer olduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Gomes'in Everton'da elde edeceğini başarılara oranla ek primlerin de Katalan kulübüne ödeneceği belirtildi.

Barcelona, Ağustos 2018'de 2,25 milyon avro karşılığında Gomes'i Everton'a kiralık olarak göndermişti.

Portekizli 25 yaşındaki futbolcu, Everton'da geçen sezon forma giydiği 29 maçta 1 gol atmıştı.

  1. 25.06.2019
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