Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Alman ekibi Stuttgart'ın yolunu tutan Ozan Kabak, burada gösterdiği performansla dev kulüplerin transfer listesine girmeyi başarmıştı. Özellikle İtalyan devei Milan ile Alman devi Bayern Münih arasında paylaşılamayan milli futbolcu için bir dünya devi daha devreye girdi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)