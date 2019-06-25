Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Alman ekibi Stuttgart'ın yolunu tutan Ozan Kabak, burada gösterdiği performansla dev kulüplerin transfer listesine girmeyi başarmıştı. Özellikle İtalyan devei Milan ile Alman devi Bayern Münih arasında paylaşılamayan milli futbolcu için bir dünya devi daha devreye girdi.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
25 Haziran 2019 Salı 16:36
Güncelleme: 25.06.2019 16:36
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Galatasaray'dan transfer olduğu Stuttgart'ta gösterdiği performansla dev kulüpleri peşinde koşturan Ozan Kabak, piyasayı sallamaya devam ediyor.
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Milli futbolcuyla yakından ilgilenen ve serbest kalma bedelini ödemeye hazır olan Milan, Ozan'ı takıma katılmaya ikna etmeye çalışıyor.
Diğer yandan genç stoperi kadrosuna katmak isteyen Bayern Münih de milli oyuncu için teyakkuzda bekliyor.
Stuttgart'ın küme düşmesiyle 15 milyon Euro'ya serbest kalacak olan Ozan Kabak, başka kulüplerin de iştahını kabartıyor.
Milli yıldızla ilgili son iddia Alman gazetesi Kicker'den geldi.