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27 Haziran 2019, Perşembe
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Sepp van den 'i kadrosuna kattı

Liverpool Sepp van den Berg'i kadrosuna kattı

ekiplerinden , 'nın Zwolle takımında forma giyen genç defans oyuncusu Sepp van den 'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Van der 'in bonservisi konusunda Zwolle ile anlaşmaya varıldığı, 17 yaşındaki stoper ile de uzun süreli sözleşme yapılacağı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, , Sepp van den Berg'in bonservisi için ekibine 1,3 milyon sterlin ödeyecek. Futbolcunun sözleşmesindeki ek koşulları gerçekleştirmesi halinde ödenecek bonservis bedeli 4,4 milyon sterline kadar çıkabilecek.

Hollanda Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Berg, geçen sezon Zwolle formasıyla 15 karşılaşmada görev aldı.



  1. 27.06.2019
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