İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Hollanda'nın Zwolle takımında forma giyen genç defans oyuncusu Sepp van den Berg'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Van der Berg'in bonservisi konusunda Zwolle ile anlaşmaya varıldığı, 17 yaşındaki stoper ile de uzun süreli sözleşme yapılacağı belirtildi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Liverpool, Sepp van den Berg'in bonservisi için Hollanda ekibine 1,3 milyon sterlin ödeyecek. Futbolcunun sözleşmesindeki ek koşulları gerçekleştirmesi halinde ödenecek bonservis bedeli 4,4 milyon sterline kadar çıkabilecek.
Hollanda Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Berg, geçen sezon Zwolle formasıyla 15 karşılaşmada görev aldı.
- 27.06.2019
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cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Liverpool Sepp van den Berg'i kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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