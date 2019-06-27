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Galatasaray'ın istediği Trezeguet için İngiliz devine flaş çağrı!
Kasımpaşa formasıyla başarılı bir sezonu geride bırakan Trezeguet için Galatasaray geride bıraktığımız sezonun devre arasından beri girişimlerde bulunuyordu. Afrika Uluslar Kupası'nda etkileyici bir performansa imza atan Mısırlı yıldızın alınması için dev kulübün taraftarlarından transfer çağrısı geldi.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
27 Haziran 2019 Perşembe 15:20
Güncelleme: 27.06.2019 15:20
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Mısır'da organize edilen Afrika Uluslar Kupası'nda ev sahibi takımın yetenekli oyuncusu Trezeguet, performansıyla dev kulüpleri etkiliyor.
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Galatasaray'ın uzun süredir transferi için uğraştığı ancak maliyeti nedeniyle sonuçlandıramadığı yıldız futbolcu attığı gol ve yaptığı asistle ön plana çıkmayı başardı.
Kasımpaşa forması giyen Mısırlı orta saha oyuncusu, Kongo karşısındaki performansıyla sosyal medyayı salladı.
24 yaşındaki genç isim için özellikle Liverpool taraftarları, sosyal medyada büyük bir kampanya başlattılar.
İngiliz taraftarlar attıkları tweetlerle Liverpool yönetimine Trezeguet'yi almaları için talepte bulunup, Mohamed Salah'tan da yardım istediler.