Galatasaray'ın istediği Trezeguet için İngiliz devine flaş çağrı! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Haziran 2019, Perşembe
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Galatasaray'ın istediği Trezeguet için İngiliz devine flaş çağrı!

Kasımpaşa formasıyla başarılı bir sezonu geride bırakan Trezeguet için Galatasaray geride bıraktığımız sezonun devre arasından beri girişimlerde bulunuyordu. Afrika Uluslar Kupası'nda etkileyici bir performansa imza atan Mısırlı yıldızın alınması için dev kulübün taraftarlarından transfer çağrısı geldi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

27 Haziran 2019 Perşembe 15:20 Güncelleme: 27.06.2019 15:20
Galatasaray'ın istediği Trezeguet için İngiliz devine flaş çağrı!

Mısır'da organize edilen Afrika Uluslar Kupası'nda ev sahibi takımın yetenekli oyuncusu Trezeguet, performansıyla dev kulüpleri etkiliyor.

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Galatasaray'ın istediği Trezeguet için İngiliz devine flaş çağrı!

Galatasaray'ın uzun süredir transferi için uğraştığı ancak maliyeti nedeniyle sonuçlandıramadığı yıldız futbolcu attığı gol ve yaptığı asistle ön plana çıkmayı başardı.

Galatasaray'ın istediği Trezeguet için İngiliz devine flaş çağrı!

Kasımpaşa forması giyen Mısırlı orta saha oyuncusu, Kongo karşısındaki performansıyla sosyal medyayı salladı.

Galatasaray'ın istediği Trezeguet için İngiliz devine flaş çağrı!

24 yaşındaki genç isim için özellikle Liverpool taraftarları, sosyal medyada büyük bir kampanya başlattılar.

Galatasaray'ın istediği Trezeguet için İngiliz devine flaş çağrı!

İngiliz taraftarlar attıkları tweetlerle Liverpool yönetimine Trezeguet'yi almaları için talepte bulunup, Mohamed Salah'tan da yardım istediler.

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