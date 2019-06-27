Kasımpaşa formasıyla başarılı bir sezonu geride bırakan Trezeguet için Galatasaray geride bıraktığımız sezonun devre arasından beri girişimlerde bulunuyordu. Afrika Uluslar Kupası'nda etkileyici bir performansa imza atan Mısırlı yıldızın alınması için dev kulübün taraftarlarından transfer çağrısı geldi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)