Ne Milan ne Bayern! Ozan Kabak'tan ters köşe
Son haftalarda adı sıkça Milan ve Bayern Münih ile anılan milli futbolcu Ozan Kabak'ın transferde ters köşe yapacağı iddia edildi. Alman basını genç stoperin Schalke 04'e transfer olacağını yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan ancak takımının küme düşmesi nedeniyle 15 milyon Euro'ya serbest kalacak milli futbolcu Ozan Kabak, transferde dikkat çeken bir karar veriyor.
Alman basınından Bild'in haberine göre İtalyan ekibi Milan ile Alman devi Bayern Münih'in kıskacında olan genç stoper, kendisini Stuttgart'a getiren ve bu sezon Schalke'de görev alan Michael Reschke'nin etkisiyle transfer tercihini bu takımdan yana kullanmaya karar verdi.
19 yaşındaki milli futbolcu, hafta içinde Bayern Münih'li yetkililer ile bir araya geldi ancak Jerome Boateng'in durumunun belirsizliği nedeniyle yıldız oyuncu Bavyera ekibini şimdilik ekarte etti.
GALATASARAY'A KÖTÜ HABER
Galatasaray altyapısında yetişen milli futbolcu Ozan Kabak'ın gideceği takım sarı-kırmızılı takımı yakından ilgilendiriyordu. Öyle ki genç stoper anlaşma gereği Almanya dışında bir takıma transfer olsaydı, Galatasaray 750 bin Euro yetiştirme bedeli alacaktı. Ancak Bild'in iddia ettiği gibi 19 yaşındaki yıldız futbolcu Schalke 04'ü seçtiyse, sarı-kırmızılılar bu paydan yararlanamayacak.
- 27.06.2019
- Güncelleme: 27.06.2019 12:15
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