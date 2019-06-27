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27 Haziran 2019, Perşembe
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Ne Milan ne Bayern! 'tan ters köşe

Ne Milan ne Bayern! Ozan Kabak'tan ters köşe

Son haftalarda adı sıkça Milan ve ile anılan milli futbolcu 'ın transferde ters köşe yapacağı iddia edildi. Alman basını genç stoperin 04'e olacağını yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında 'dan Stuttgart'a olan ancak takımının küme düşmesi nedeniyle 15 milyon Euro'ya serbest kalacak milli futbolcu , transferde dikkat çeken bir karar veriyor.

Alman basınından Bild'in haberine göre İtalyan ekibi Milan ile Alman devi 'in kıskacında olan genç stoper, kendisini Stuttgart'a getiren ve bu sezon 'de görev alan Michael Reschke'nin etkisiyle transfer tercihini bu takımdan yana kullanmaya karar verdi.

19 yaşındaki milli futbolcu, hafta içinde Bayern Münih'li yetkililer ile bir araya geldi ancak Jerome Boateng'in durumunun belirsizliği nedeniyle yıldız oyuncu Bavyera ekibini şimdilik ekarte etti.

GALATASARAY'A KÖTÜ HABER

Galatasaray altyapısında yetişen milli futbolcu Ozan Kabak'ın gideceği takım sarı-kırmızılı takımı yakından ilgilendiriyordu. Öyle ki genç stoper anlaşma gereği Almanya dışında bir takıma transfer olsaydı, Galatasaray 750 bin Euro yetiştirme bedeli alacaktı. Ancak Bild'in iddia ettiği gibi 19 yaşındaki yıldız futbolcu Schalke 04'ü seçtiyse, sarı-kırmızılılar bu paydan yararlanamayacak.


Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu

  1. 27.06.2019
  2. Güncelleme: 27.06.2019 12:15
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