Ozan Kabak Schalke ile ilk idmanına çıktı! Galatasaray sürprizi - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2019, Pazartesi
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ile ilk idmanına çıktı! sürprizi

Ozan Kabak Schalke ile ilk idmanına çıktı! Galatasaray sürprizi

Milli futbolcu , yeni takımı 04 ile ilk idmanına çıktı. Genç futbolcu, antrenman öncesi kendisini desteklemeye gelen Galatasaraylı taraftarlarla da fotoğraf çektirdi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 'dan transfer olduğu Bundesliga takımlarından Stuttgart'tan ayrılarak bir başka Alman ekibi 04 ile 5 yıllık sözleşme imzalayan , yeni takımıyla ilk idmanına çıktı. Genç futbolcuyu, Galatasaraylı taraftarlar da yalnız bırakmadı. 19 yaşındaki oyuncu, antrenman öncesi kendisini desteklemeye gelen sarı-kırmızılı taraftarların yanına giderek fotoğraf çektirdi ve imza dağıttı.

  1. 01.07.2019
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