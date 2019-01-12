Chelsea iki golle kazandı
12 Ocak 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

iki golle kazandı

Chelsea iki golle kazandı

'de , sahasında 'ı 2-1 yendi.

Ligin 22. hafta mücadelesinde , Stamford Bridge Stadı'nda kümede kalma mücadelesi veren 'ı konuk etti.

İlk yarıya hızlı başlayan Chelsea 9. dakikada Pedro'nun golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Newcastle United, 40. dakikada Ciaran Clark'ın ağları sarsmasıyla skora denge getirdi ve takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.

İkinci yarıda rakibi karşısında daha atak bir oyun sergileyen Chelsea, 57. dakikada Willian'ın golüyle 2-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Bu galibiyetle puanını 47'e çıkaran Chelsea, 4. sırada bulunuyor. Newcastle United ise 18 puanla 18'inci sırada kaldı.

  1. 13.1.2019 01:20
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Chelsea iki golle kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN