Chelsea iki golle kazandı
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında Newcastle United'ı 2-1 yendi.
Ligin 22. hafta mücadelesinde Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda kümede kalma mücadelesi veren Newcastle United'ı konuk etti.
İlk yarıya hızlı başlayan Chelsea 9. dakikada Pedro'nun golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Newcastle United, 40. dakikada Ciaran Clark'ın ağları sarsmasıyla skora denge getirdi ve takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.
İkinci yarıda rakibi karşısında daha atak bir oyun sergileyen Chelsea, 57. dakikada Willian'ın golüyle 2-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
Bu galibiyetle puanını 47'e çıkaran Chelsea, 4. sırada bulunuyor. Newcastle United ise 18 puanla 18'inci sırada kaldı.
- 13.1.2019 01:20
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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