Kupada avantaj Tottenham'da
08 Ocak 2019, Salı
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Kupada avantaj 'da

Kupada avantaj Tottenham'da

, yarı final ilk maçında 'yi 'in penaltı golüyle 1-0 yenerek finale yükselme yolunda avantaj yakaladı.

yarı final ilk maçında , 'yi 1-0 mağlup etti.

Wembley Stadı'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Tottenham, 26. dakikada 'in penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Chelsea ikinci yarıda beraberlik için bastırsa da aradığı golü bulamayınca maç Tottenham'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İngiliz golcü Harry Kane, Tottenham formasıyla 5 sezon üst üste tüm kulvarlarda 20 gol barajını aşan ilk oyuncu oldu ve kulüp tarihine geçti.

Chelsea-Tottenham yarı final rövanş müsabakası 22 Ocak Salı günü oynanacak.

  1. 9.1.2019 01:35
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