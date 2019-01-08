Kupada avantaj Tottenham'da
Tottenham, İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Chelsea'yi Harry Kane'in penaltı golüyle 1-0 yenerek finale yükselme yolunda avantaj yakaladı.
İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Tottenham, Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.
Wembley Stadı'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Tottenham, 26. dakikada Harry Kane'in penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Chelsea ikinci yarıda beraberlik için bastırsa da aradığı golü bulamayınca maç Tottenham'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İngiliz golcü Harry Kane, Tottenham formasıyla 5 sezon üst üste tüm kulvarlarda 20 gol barajını aşan ilk oyuncu oldu ve kulüp tarihine geçti.
Chelsea-Tottenham yarı final rövanş müsabakası 22 Ocak Salı günü oynanacak.
- 9.1.2019 01:35
-
Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
-
Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
-
Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
Kupada avantaj Tottenham'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.