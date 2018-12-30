Manchester United'dan 4 gollü galibiyet
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Bournemouth'u 4-1 yendi.
Premier Lig'in 20. haftasının kapanış maçında Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Bournemouth'u ağırladı.
Manchester United, 5 ve 33. dakikalarda Paul Pogba, 45. dakikada Marcus Rashford ve 72. dakikada Romelu Lukaku'nun attığı gollerle 4-1 galip geldi. Ev sahibi takımda Eric Bailly, 79. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bournemouth'un tek golünü ise 45+2. dakikada Nathan Ake kaydetti.
Bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 35 yapan Manchester United, Arsenal'in 3 puan gerisinde 6. sırada yer aldı.
- 30.12.2018 21:43
-
Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
-
Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
-
Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
Manchester United'dan 4 gollü galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.