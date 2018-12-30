Premier Lig'in 20. haftasının kapanış maçında Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Bournemouth'u ağırladı.

Manchester United, 5 ve 33. dakikalarda Paul Pogba, 45. dakikada Marcus Rashford ve 72. dakikada Romelu Lukaku'nun attığı gollerle 4-1 galip geldi. Ev sahibi takımda Eric Bailly, 79. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bournemouth'un tek golünü ise 45+2. dakikada Nathan Ake kaydetti.

Bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 35 yapan Manchester United, Arsenal'in 3 puan gerisinde 6. sırada yer aldı.