Manchester United Solskjaer ile anlaşmaya vardı
Manchester United, sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile anlaştığını açıkladı.
Geçtiğimiz gün Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun görevden alındığını duyuran Premier Lig ekibi Manchester United, 2018/19 sezonunun sonuna kadar teknik direktörlük koltuğuna Ole Gunnar Solskjaer'İ getirdiğini belirtti.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Manchester United, 2018/19 sezonunun sonuna kadar geçici olarak teknik direktörlüğe eski forvet oyuncusu Ole Gunnar Solskjaer'i atadı."
"BU KADROYLA ÇALIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"
İngiliz ekibinde görev alacağı için çok mutlu olduğunu dile getiren Solskjaer, "Manchester United kalbimde ve bu görevle geri gelmek çok güzel. Sahip olduğumuz yetenekli kadro, personel ve kulüpteki herkesle çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.
- 19.12.2018 13:45
- Güncelleme: 19.12.2018 14:43
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- Manchester United Solskjaer ile anlaşmaya vardı
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 2
Yorum
ismail silimani ve frey derhal gönderin gitsinler onlar bal yapmaz arı gibiler kendilerine faydaları yok
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Fener dondurdu: 79-75
Toplam 1
Yorum
fenerli Basket takımı a dan z ye herkes efsane aynı başarıyı futbolda görmek inşallah nasip olur harika bir basketbol takımı ve koç var keyifle izle
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Fenerbahçe dibi gördü!
Toplam 2
Yorum
fenerli çok bilmiş yazarlar avrupaya bu kadroyla zaten gidemeyiz gitsekte evimize direk gönderirler sıfır çekip geleceğimize mantıklı bir kadro kur
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