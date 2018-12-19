Manchester United Solskjaer ile anlaşmaya vardı
19 Aralık 2018, Çarşamba
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Solskjaer ile anlaşmaya vardı

<a href="/index/manchester-united?id=8ce043ec-3ad8-44b9-999e-80059205dc3f" class="" rel="tag">Manchester United</a> Solskjaer ile anlaşmaya vardı

, sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevi için ile anlaştığını açıkladı.

Geçtiğimiz gün Portekizli teknik adam 'nun görevden alındığını duyuran ekibi , 2018/19 sezonunun sonuna kadar teknik direktörlük koltuğuna 'İ getirdiğini belirtti.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
", 2018/19 sezonunun sonuna kadar geçici olarak teknik direktörlüğe eski forvet oyuncusu 'i atadı."

"BU KADROYLA ÇALIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

İngiliz ekibinde görev alacağı için çok mutlu olduğunu dile getiren Solskjaer, "Manchester United kalbimde ve bu görevle geri gelmek çok güzel. Sahip olduğumuz yetenekli kadro, personel ve kulüpteki herkesle çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 19.12.2018 13:45
  2. Güncelleme: 19.12.2018 14:43
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