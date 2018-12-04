Chelsea Azpilicueta'nın sözleşmesini yeniledi
04 Aralık 2018, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Azpilicueta'nın sözleşmesini yeniledi

Chelsea Azpilicueta'nın sözleşmesini yeniledi

takımlarından , savunma oyuncusu Cesar Azpilicueta'nın sözleşmesini 2022'nin haziran ayına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki İspanyol milli futbolcunun kontratı 2021-2022 sezonu sonuna kadar yenilendi.

Ülkesinin Osasuna Kulübünün altyapısından yetişen Azpilicueta, 2012 yazında 8,8 milyon avroya transfer olduğu 'de 298 maça çıktı ve 8 kez fileleri havalandırdı.

  1. 4.12.2018 11:15
  2. Güncelleme: 4.12.2018 11:23
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Chelsea Azpilicueta'nın sözleşmesini yeniledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN