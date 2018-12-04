Chelsea Azpilicueta'nın sözleşmesini yeniledi
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, savunma oyuncusu Cesar Azpilicueta'nın sözleşmesini 2022'nin haziran ayına kadar uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki İspanyol milli futbolcunun kontratı 2021-2022 sezonu sonuna kadar yenilendi.
Ülkesinin Osasuna Kulübünün altyapısından yetişen Azpilicueta, 2012 yazında 8,8 milyon avroya transfer olduğu Chelsea'de 298 maça çıktı ve 8 kez fileleri havalandırdı.
- 4.12.2018 11:15
- Güncelleme: 4.12.2018 11:23
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Bayram Bektaş'a güven oyu!
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Yorum
Fevzi Göz göz dışarda korkak oynuyor içerde stat dolu olup puan alırsak olay bitmiş kalıcı olamayız
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Koeman: Stresli durumdayız
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Yorum
Fenerli Yaşar Takım iyi yolda gidiyor bundan iyisi olmaz hoca takımı iyi duruma getiriyor
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Mustafa Denizli: Gerekirse oynarız
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Fb Serkan Beraberlik iyidir 2 tarafta itiraz etmez yorumcu keyfi için oynayıp yorulmaya gerek Yok
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