Manchester United son dakikada kazandı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, ikinci yarıda bulduğu gollerle konuk ettiği Newcastle United'ı 3-2 mağlup etti.
Ligin 8. haftasında Old Trafford Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan Newcastle United, 7. dakikada Kenedy, 10. dakikada ise Muto Yoshinori'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Manchester United, 70. dakikada Juan Mata, 78. dakikada ise Anthony Martial ve 90. dakikada Alexis Sanchez'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
Son 5 maçında ilk kez kazanan Manchester United, ligde 13 puanla 8'inci sıraya yükseldi. Newcastle United ise 2 puanla 19'uncu sırada kaldı.
- 6.10.2018 21:44
- Güncelleme: 7.10.2018 01:21
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
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Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"
Toplam 1
Yorum
kenan uzat eli al topu devam, aynen TS maçındaki gibi hakem aynı hakem, kaleci gol atacak futbolcuya tekmeyi vuruyor devam, hakem hangi takımdan..
Manchester United son dakikada kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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