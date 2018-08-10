Futbolun beşiği sallanacak – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    beşiği sallanacak

    <a href="/index/futbolun?id=a7055917-1718-4fe6-bf9d-b502081a5260" class="" rel="tag">Futbolun</a> beşiği sallanacak

    ManU ile Leicester City’nin saat 22.00’de yapacağı karşılaşma ile dünyanın en zorlu ve keyif verici ligi yeni sezona ‘merhaba’ diyor

    İNGİLTERE 'de 2018-19 sezonu bugün oynanacak - Leicester maçıyla saat 22.00'de başlıyor. İspanyol teknik adam yönetiminde geçen sezonu birçok alanda rekor kırarak şampiyon tamamlayan ise ilk hafta deplasmanda 'a konuk olacak. Manchester ekibinin başında üçüncü sezonuna giren Guardiola, temsilcisiyle oynadıkları 4 lig maçında bir beraberlik alırken, yenilgi yüzü görmedi.

    İLK DERBİ İKİNCİ HAFTADA
    SEZONUN ilk derbi maçına başkent ev sahipliği yapacak. , ligin ikinci haftasında Kuzey Londra temsilcisi 'ı Stamford Bridge Stadı'nda ağırlayacak. Futbolseverlerin rekabetlerini merakla takip ettiği iki teknik adam ile arasındaki lig randevusu ise kasım ayında gerçekleşecek. , şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden 'ı 11 Kasım'da sahasında ağırlayacak.

    ?ManU üç isim aldı
    MOURİNHO ile geçen sezon ikinci olan Manchester United ise Shakhtar'dan 59 milyon euro'ya Fred'i, Porto'dan 22 milyon euro'ya Diogo Dalot'u, 'den Lee Grant'ı 1.7 milyon euro'ya kadrosuna kattı

    1. 10.8.2018
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