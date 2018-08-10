Futbolun beşiği sallanacak
ManU ile Leicester City’nin saat 22.00’de yapacağı karşılaşma ile dünyanın en zorlu ve keyif verici ligi yeni sezona ‘merhaba’ diyor
İNGİLTERE Premier Lig'de 2018-19 sezonu bugün oynanacak Manchester United- Leicester maçıyla saat 22.00'de başlıyor. İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetiminde geçen sezonu birçok alanda rekor kırarak şampiyon tamamlayan Manchester City ise ilk hafta deplasmanda Arsenal'a konuk olacak. Manchester ekibinin başında üçüncü sezonuna giren Guardiola, Londra temsilcisiyle oynadıkları 4 lig maçında bir beraberlik alırken, yenilgi yüzü görmedi.
İLK DERBİ İKİNCİ HAFTADA
SEZONUN ilk derbi maçına başkent Londra ev sahipliği yapacak. Chelsea, ligin ikinci haftasında Kuzey Londra temsilcisi Arsenal'ı Stamford Bridge Stadı'nda ağırlayacak. Futbolseverlerin rekabetlerini merakla takip ettiği iki teknik adam Pep Guardiola ile Jose Mourinho arasındaki lig randevusu ise kasım ayında gerçekleşecek. Manchester City, şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden Manchester United'ı 11 Kasım'da sahasında ağırlayacak.
?ManU üç isim aldı
MOURİNHO ile geçen sezon ikinci olan Manchester United ise Shakhtar'dan 59 milyon euro'ya Fred'i, Porto'dan 22 milyon euro'ya Diogo Dalot'u, Stoke City'den Lee Grant'ı 1.7 milyon euro'ya kadrosuna kattı
- 10.8.2018
-
Sürmen'den Zeki Yavru açıklaması
Toplam 1
Yorum
Cihan Bos yapmayin isinizi yapin! Mademki tazminatlar sizden önceki yönetimden, gidin siz onlardan hesap sorun, taraftari kullanmayin! NOzekiNO
-
Galatasaray, sezona koruduğu kadrosuyla başlayacak
Toplam 2
Yorum
keita korumak değil güçlendirmek gerekiyodu yeni başkanda dursundan hallice çıktı..
-
Barcelona'da Arda Turan'ın forması Coutinho'da
Toplam 1
Yorum
karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
Futbolun beşiği sallanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.