Chelsea Kepa Arrizabalaga'yı transfer etti! Kepa Arrizabalaga kimdir?
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HEPSİ
    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'den rekor ! imzayı attı

    Chelsea'den rekor transfer! Kepa Arrizabalaga imzayı attı

    ekibi , 'dan 'yı 71,6 milyon Sterlin karşılığında kadrosuna kattı!

    ekiplerinden , 'e olma arzusunu yönetime bildiren ve takım antremanlarına katılmayı reddeden 'nın yerine 'dan 23 yaşındaki ile doldurdu.

    ?Athletic Bilbao'nun resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile transferin, oyuncunun serbest kalma bedeli olan 80 milyon Euro karşılığında tamamlandığını duyurdu.

    DÜNYANIN EN PAHALI KALECİSİ

    Kepa Arrizabalaga, 80 milyon Euro karşılığında Chelsea'nin yolunu tutmasıyla, 72,5 milyon Euro'ya Liverpool'a transfer olan Alisson Becker'in elinde bulunan "dünyanın en pahalı kalecisi" ünvanını da eline geçirmiş oldu.

    KEPA ARRİZABALAGA KİMDİR?

    Athletic Bilbao altyapısında yetişen 23 yaşındaki Bask kaleci Kepa Arrizabalaga, profesyonel futbol hayatına 2012 yılında Bilbao U19 ile imzaladığı sözleşme ile başladı. 2013 yılında Basconia forması da giyen genç kaleci, 2015 yılında da kiralık olarak bir sezonluğunu Ponferredina adına ter döktü. kepa Arrizabalaga, Athletic Bilbao ile oynadığı 53 maçında 65 gol yedi.

    1. 8.8.2018 13:42
    2. Güncelleme: 8.8.2018 13:52
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