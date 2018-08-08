Chelsea'den rekor transfer! Kepa Arrizabalaga imzayı attı
İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Athletic Bilbao'dan Kepa Arrizabalaga'yı 71,6 milyon Sterlin karşılığında kadrosuna kattı!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Real Madrid'e transfer olma arzusunu yönetime bildiren ve takım antremanlarına katılmayı reddeden Thibaut Courtois'nın yerine Athletic Bilbao'dan 23 yaşındaki Kepa Arrizabalaga ile doldurdu.
?Athletic Bilbao'nun resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile transferin, oyuncunun serbest kalma bedeli olan 80 milyon Euro karşılığında tamamlandığını duyurdu.
DÜNYANIN EN PAHALI KALECİSİ
Kepa Arrizabalaga, 80 milyon Euro karşılığında Chelsea'nin yolunu tutmasıyla, 72,5 milyon Euro'ya Liverpool'a transfer olan Alisson Becker'in elinde bulunan "dünyanın en pahalı kalecisi" ünvanını da eline geçirmiş oldu.
KEPA ARRİZABALAGA KİMDİR?
Athletic Bilbao altyapısında yetişen 23 yaşındaki Bask kaleci Kepa Arrizabalaga, profesyonel futbol hayatına 2012 yılında Bilbao U19 ile imzaladığı sözleşme ile başladı. 2013 yılında Basconia forması da giyen genç kaleci, 2015 yılında da kiralık olarak bir sezonluğunu Ponferredina adına ter döktü. kepa Arrizabalaga, Athletic Bilbao ile oynadığı 53 La Liga maçında 65 gol yedi.
- 8.8.2018 13:42
- Güncelleme: 8.8.2018 13:52
-
Phillip Cocu'dan kondisyon uyarısı: Tek devre yetmez
Toplam 18
Yorum
serdal bugün aldıgımız cocukları zamanında alabilsek ve dogru oynata bilseydik şimdi bu halde olmazdık bugünün sebebi azizdir....
-
Veli Kavlak, Beşiktaş'ın rakibine şans tanımadı!
Toplam 3
Yorum
ÇArsi En fazla sinekde dişki üzerinde olur.
-
Jose Sosa: "Boşa çıkarmam"
Toplam 1
Yorum
lazrail sosa gibi bir yeteneğin bizde gol dahi atamaması olur iş değil sanırım bizim takımda bir uğursuzluk var bunun başka izahı olamaz
Chelsea'den rekor transfer! Kepa Arrizabalaga imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.