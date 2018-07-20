Leicester City, Ward'ı transfer etti – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    , Ward'ı etti

    Leicester City, Ward'ı transfer etti

    ekiplerinden , kaleci etti.

    ekiplerinden , kaleci etti.

    İngiliz ekibi, 'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladığını internet sitesinden duyurdu.

    Leicester City'nin kasasından Ward'ın bonservisi için 12,5 milyon sterlin çıktığı basına yansıdı.

    Ward, Leicester City'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı dördüncü isim oldu. İngiliz temsilcisi daha önce Ricardo Pereira, Jonny Evans ve James Maddison'ı renklerine bağlamıştı.

    1. 20.7.2018 21:25
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