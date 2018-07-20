Leicester City, Ward'ı transfer etti
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, kaleci Danny Ward'ı transfer etti.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, kaleci Danny Ward'ı transfer etti.
İngiliz ekibi, Liverpool'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladığını internet sitesinden duyurdu.
Leicester City'nin kasasından Ward'ın bonservisi için 12,5 milyon sterlin çıktığı basına yansıdı.
Ward, Leicester City'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı dördüncü isim oldu. İngiliz temsilcisi daha önce Ricardo Pereira, Jonny Evans ve James Maddison'ı renklerine bağlamıştı.
- 20.7.2018 21:25
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Toplam 9
Yorum
izmir35 fenerbahçe daha transfer yapacak haha
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Toplam 3
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım olsa ihtimal veririm de, neyse anlayacaksınız sizin gibi spor dışı insanlar da azalacaktır. Ceza almasını size rağmen istemem
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Yorum
mmm ali başkan volkanı şutlasana..
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