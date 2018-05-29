Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal'de 22 yıl teknik direktörlük yapan Arsene Wenger, Bodrum'da tatil yapıyor. Arsenal Kulübü'nün eski Başkanı David Barry Dein'in davetlisi olarak Bodrum'a gelen Arsenal kulübünün eski teknik direktörü Arsene Wenger, Bodrum'a hayran kaldı.
- 29.5.2018 10:59
- Güncelleme: 29.5.2018 12:22
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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