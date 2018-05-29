Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'da ile görüşecek

    <a href="/index/arsene-wenger?id=3a878072-229e-4595-8618-073575879026" class="" rel="tag">Arsene Wenger</a> <a href="/index/bodrum?id=883536aa-6976-4ed3-812a-9c8c04618c68" class="" rel="tag">Bodrum</a>'da <a href="/index/ali-koc?id=3c5d8c60-4ef8-42d3-b46e-c4048736de7b" class="" rel="tag">Ali Koç</a> ile görüşecek

    İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal'de 22 yıl teknik direktörlük yapan Arsene Wenger, Bodrum'da tatil yapıyor. Arsenal Kulübü'nün eski Başkanı David Barry Dein'in davetlisi olarak Bodrum'a gelen Arsenal kulübünün eski teknik direktörü Arsene Wenger, Bodrum'a hayran kaldı.

    1. 29.5.2018 10:59
    2. Güncelleme: 29.5.2018 12:22
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