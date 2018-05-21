Chelsea'nin yıldızı Manchester United'a gidiyor – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'nin yıldızı 'a gidiyor

    <a href="/index/chelsea?id=abd3a1fb-37c4-4834-b1b9-141ccfa21a8b" class="" rel="tag">Chelsea</a>'nin yıldızı <a href="/index/manchester-united?id=8ce043ec-3ad8-44b9-999e-80059205dc3f" class="" rel="tag">Manchester United</a>'a gidiyor

    İngiliz basını, İngiltere'yi sarsan bir transfer iddiası ortaya attı.

    1. 21.5.2018 16:46
    2. Güncelleme: 21.5.2018 17:04
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